Roben part de la recaptació del cap de setmana a un supermercat del Pas de la Casa

El Pas de la CasaLa matinada de diumenge a dilluns es va produir un robatori en un establiment comercial del Pas de la Casa. Segons han informat des de la policia, la intervenció va tenir lloc després que els responsables del supermercat alertessin el cos d'ordre dels fets. Els lladres van accedir al comerç i es van endur la recaptació que hi havia a la caixa enregistradora, que correspon a l'import equivalent al que s'havia ingressat durant el cap de setmana. La policia ha obert una investigació per esclarir els fets, però, de moment, no hi ha cap detingut.