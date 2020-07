Cal Pal homenatja els estripajecs

Cal Pal de la Cortinada és l'escenari de l'exposició 'Estripagecs: contrastos, fusió i memòria' de l'artista andorrà Pere Moles. En total, l'exposició consta de 40 obres que representen estripagecs amb l'objectiu de donar a conèixer "una cosa molt nostra" i que ha de servir "perquè aprenguem a valorar aquests petits detalls del nostre entorn". En aquest sentit, l'obra de Moles vol transmetre sobretot bellesa, ja que segons l'artista, és una de les poques coses que pot canviar el món. "La bellesa ens sedueix, ens mou, ens dona energia, pau... ens produeix infinitat de sentiments quan la veiem al nostre entorn", ha declarat l'artista, qui ha explicat que Cal Pal era el lloc idoni per mostrar aquests estripagecs per la bellesa que té la casa per si sola.

En les 40 obres que es trobaran a Cal Pal fins al novembre, Moles ha volgut explorar i descobrir noves tècniques. Per tant, a banda de treballar amb l'escultura a base de fusta o acer corten, també hi ha peces de pintura, peces mòbils o fins i tot, temes de ceràmica. L'artista ha volgut plasmar les dues vessants, les obres mòbils representarien la part més fina i, en canvi, les peces grans fetes a partir de bigues de fusta, representen la part més robusta. A més, hi ha algunes obres pensades i creades per l'espai, com per exemple uns estripagecs fets a partir de bedolls cremats amb carbó amb una tècnica japonesa. "Tot i que totes les peces estan a la venda, algunes s'han creat per l'espai i no com a escultura".

Els estripagecs són barrots metàl·lics amb punxes irregulars cap als laterals que es col·locaven a les finestres de les bordes i cases pairals d'Andorra i també del Pirineu. "Tenen colors tímids com si no volguessin destacar" i en l'exposició Moles els treu d'aquest context. En aquest sentit, l'artista els ha pintat de colors vius, els ha amplificat i els ha donat formes a partir de diferents materials per posar-los en valor i donar-los-hi un toc més contemporani. Per exemple, a l'exterior de Cal Pal hi ha un estripagec fet a partir d'una biga que pesa 1.000 quilograms, i fins i tot hi ha una part de l'exposició on els estripagecs estan fets a partir de ceràmica i representen gerres. La majoria dels estripagecs de l'exposició són rèpliques i tan sols n'hi ha dos autèntics de ferro com es feien antigament, els quals es troben embolicats.