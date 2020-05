Campanyes "potents" de màrqueting, l'educació i la modernització, principals demandes del teixit cultural

Un grup de persones vinculades a diferents disciplines culturals han impulsat un manifest on es deixa palès, en primer lloc, la "immensa preocupació" que hi ha al sector per les conseqüències derivades de la crisi sanitària. Al text s'exposen un seguit de mesures "que no són només una petició a les administracions públiques", sinó que busquen que tot el sector es conjuri per tirar endavant "i ser capaços de superar els entrebancs que es patiran en un futur". Entre les demandes més destacades, i malgrat que els impulsors només representen "una petita porció del teixit cultural", hi ha la posada en marxa de campanyes potents de màrqueting per afavorir el consum cultural intern, inculcar i potenciar la cultura a l'escola per tal de "donar-li el valor que es mereix", i iniciar un pla de modernització de les entitats culturals per garantir la seva continuïtat.

En el manifest es destaca que és essencial donar suport a les propostes que emanin del món cultural un cop s'aixequin les mesures de confinament, així com crear un pla de xoc per fer ressorgir el sector aprofitant les propostes "tan interessants" que han nascut els darrers dies i que els artistes han impulsat des de les seves llars. També s'anima al Govern a "accelerar al màxim possible la llei de mecenatge i patrocini", que esdevé una eina "d'alta importància" per al teixit cultural i que pot ajudar a posar en pràctica molts projectes importants per al país "sense la necessitat de recerca constant de subvenció pública".

El manifest també detalla la creació d'un projecte transversal que inclogui la cultura "com un bé de país" on estiguin implicats els sectors del turisme, l'economia, la innovació i, sobretot, l'educació. En aquest sentit, asseguren que cal treure més profit del Llibre Blanc de la Cultura per permetre que s'estructuri una taula de diàleg permanent i que compti amb interlocutors de totes les parts. Així mateix, és d'especial importància la posada en marxa d'iniciatives coordinades entre les entitats privades i els artistes i productors culturals per aportar un valor afegit al sector.

Per últim, el text ressalta que cal potenciar la cultura entre els joves, no només com a consumidors, sinó també com a generadors de continguts. En aquest sentit, potenciar encara més la cultura popular i tradicional ajudaria a "no perdre de vista la nostra identitat i el nostre passat", donant major rellevància a la llengua catalana "i reivindicar-la com a valor propi i part de la nostra idiosincràsia".