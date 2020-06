Celebració virtual de la Festa del Poble de la capital a ritme d'Els Pali

Són molts els esdeveniments que a conseqüència de la crisi sanitària s'han hagut d'anul·lar per tal d'evitar aglomeracions que provoquin nous contagis de Covid-19. Tot i això, Andorra la Vella no ha volgut deixar els ciutadans de la parròquia sense celebrar la Festa del Poble i, per aquest motiu, el comú ha publicat aquest dimecres a través de les xarxes socials un videoclip del grup andorrà Els Pali que parla de la festivitat i també de la situació actual. La cançó compta amb un ritme rumbero, característic de les actuacions que s'ofereixen a la Festa del Poble, i vol adreçar a la població un missatge de positivisme i d'esperança.

El videoclip que ha presentat la corporació s'ha enregistrat en indrets emblemàtics de la parròquia, com és el cas del Centre Històric i la plaça del Poble, ja que és allà on els darrers anys s'ha ubicat l'escenari principal d'aquesta festa parroquial. El comú de la capital va recuperar els actes de celebració de la Festa del Poble el 2017, després de més de dues dècades d'aturada.