Combinació de clàssics i d'èxits més actuals a l'església parroquial d'Ordino

L'església parroquial d'Ordino ha donat un toc íntim perquè el Trio Claret presentés un programa que ha combinat grans clàssics amb èxits del segle XX. Aquesta ha estat la tercera cita d'Ordino Clàssic, organitzat pel comú d'Ordino i la Fundació ONCA, impulsada pel Govern d'Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, que s'ha celebrat aquest diumenge 22 de novembre a les 12.30 hores. El violinista del trio, Gerard Claret, ha comentat que quan toquen volen transmetre al públic el que els hi està passant pel cap. "Intento que el públic viatgi amb mi i capti el que passa dins el meu cap", ha indicat Claret, assegurant que després cada persona pot gaudir del concert de la seva manera. A banda del violí, el grup està format per Sergi Claret, a la viola i per Jordi Claret, al violoncel. De fet, han comentat que el concert ha estat molt especial per a ells pel fet de tocar a l'església parroquial d'Ordino, on va començar el festival fa uns quants anys.

El repertori del concert ha estat variat amb grans clàssics com Bethoveen, Strauss o Schubert juntament amb ritmes emblemàtics del segle XX com els de Frank Sinatra. "Hem construït el concert de manera cronològica", ha indicat Claret qui ha expressat que al final tot acaba sent música. Així, després del primer pas pels temes clàssics, el trio s'ha endinsat amb peces d'estil més modern per acabar amb una obra d'Strauss titulada 'La meva novia està creuada amb mi'. El concert ha tingut la presència del cap de Govern, Xavier Espot, i de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.

A més, aquest diumenge 22 de novembre és el Dia internacional del músic, i Claret ha recordat la importància de la cultura en les persones, principalment en l'època que vivim. "Durant el confinament es va demostrar que la cultura era un element molt important", ha dit. En aquest sentit, ha comentat que Andorra han tingut la sort que la cultura s'ha mantingut segura i ha aprofitat per expressar que la cultura és igual d'import que l'educació, ja que van de la mà. A més, també ha agraït el paper fonamental de la Fundació ONCA, ja que ha permès que la música a Andorra disposi de molt bona salut.

El següent concert de l'Ordino Clàsic serà 'De pel·lícula!', una proposta musical i teatral que se celebrarà el proper 20 de novembre a les 12 hores a l'Auditori Nacional. Per acabar, l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra serà l'encarregada de tancar la tercera edició del festival amb el tradicional Concert de Cap d'Any, que tindrà lloc l'1 de gener del 2021, a les 19 hores, també a l'Auditori Nacional d'Andorra.