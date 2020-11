Descobrir el món literari de Rafel Nadal

L’escriptor i periodista Rafel Nadal serà el protagonista de la xerrada literària que ha organitzat la biblioteca comunal d’Encamp aquest dijous a les 20 hores. Arran de les restriccions per la pandèmia sanitària, l’acte no es farà a la biblioteca sinó a la sala la Valireta i caldrà reservar plaça per assistir-hi, ja que l’aforament està limitat a una trentena de persones.

El responsable de la biblioteca d’Encamp, Alfons Codina, explica que fa molts mesos que tenien organitzat aquest acte, que s’emmarca en les xerrades literàries amb autors catalans que coorganitzen cada any amb la Institució de les Lletres Catalanes. “L’hem escollit perquè els seus llibres es llegeixen molt bé i perquè té moltes coses a dir”, afirma Codina, afegint que els lectors que assisteixin a l’acte “s’ho passaran molt bé, ja que és una persona que es fa escoltar”.

D’aquesta manera, els assistents podran gaudir de les explicacions de Nadal, que farà un recorregut per la seva obra literària i després compartirà amb els lectors històries i anècdotes, responent les seves preguntes. “És un autor molt interessant”, explica Codina, que subratlla el fet que les seves històries siguin molt humanes i realistes. A més, comenta el fet que una de les seves obres, ‘ El fill de l’italià’ sorgís precisament arran d’un club de lectura a Caldes de Malavella, on l’escriptor va anar a parlar i on un dels assistents li va explicar que al poble hi va haver 1.000 soldats italians. D’aquesta obra que el va fer guanyar el premi Ramon Llull i del seu últim llibre, ‘ Mar d’estiu’, en parlarà Nadal a la seva xerrada, apropant d’aquesta manera, també, els assistents al contacte entre persona i persona amb gent d’Itàlia, Xipre o amb els pescadors de Palamós, unes veus que recull a la seva darrera obra.

Codina destaca que malgrat les restriccions aquest acte s’hagi pogut mantenir i es pugui, d’aquesta manera “defensar la cultura”. Per reservar plaça cal trucar al 732 704.