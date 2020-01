Experts avaluen l'estat de l’església de Sant Vicenç d’Enclar

La comissió per l’estudi de les futures intervencions a l’església de Sant Vicenç d’Enclar s’ha reunit aquest dijous amb l’objectiu de començar a treballar per trobar la millor resposta de cara a la futura intervenció al conjunt arquitectònic. En aquest sentit, els seus membres també s’han desplaçat fins a l’església de Sant Vicenç d’Enclar per tal d’avaluar en primera persona les afectacions sobre el conjunt. D’aquesta manera, una vegada fetes les valoracions i constatacions sobre el terreny, els membres de la comissió s’han reunit a la biblioteca de Patrimoni per aportar propostes tècniques, així com recollir més informació sobre el conjunt arquitectònic.

Els tècnics han coincidit que la millor manera de procedir és "impulsar la reconstrucció de l’espai esfondrat i fer-ho de la manera més fidedigna possible". Per tal d’aconseguir-ho, remarquen la importància d’identificar i ubicar totes les pedres caigudes per tal de poder-les restaurar als llocs pertinents. Amb la voluntat d’escoltar totes les veus dels experts, la comissió han demanat que s'aporti documentació addicional i complementària. Quan a la causa de l’esfondrament, els membres de la comissió han coincidit a indicar que no hi ha una "raó única i que cal seguir analitzant la documentació recopilada per identificar-les".