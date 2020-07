Fent el 'guiri' per Encamp

Encamp reafirma la seva qualitat turística potenciant les quatre rutes guiades que ofereix la parròquia. Així, amplia a 10 el nombre de guies encampadans i augmenta la freqüència de les visites, que abans només es feien durant el matí. Segons ha explicat el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, "Encamp és un poble amb gran riquesa cultura i no s'acaba de visibilitzar, i és per això que hem volgut rellançar la nostra oferta amb aquestes accions". A més, també es difondran quatre càpsules de vídeos a través de les xarxes socials que permetran als futurs participants fer un "tastet" del que els espera.

Les quatre visites existents, que s'ofereixen en català, espanyol, anglès i francès i han estat dissenyades conjuntament pel comú d'Encamp i el ministeri de Turisme, permeten conèixer en profunditat el museu Casa Cristo, la vida dels ramaders de la zona a través de la ruta dels Orris, la joia de Sant Romà de les Bons i la vida dels antics habitants de la parròquia a través de la ruta pels nuclis tradicionals. El preu general és de 5 euros i la seva durada va des de la mitja hora a les dues hores i mitja. Els grups poden ser d'un màxim de 25 persones, tot i que en el cas de les Bons i Casa Cristo s'han limitat a cinc per qüestions d'espai.

Des del Comú, es recorda que s'aplicaran els protocols de prevenció de la Covid-19, com per exemple, l'ús obligatori de la mascareta, gel hidroalcohòlic i distanciament social. Les reserves es poden fer a través de la web del comú. L'acte de presentació de les rutes s'ha dut a terme aquest matí davant de Casa Cristo amb la presència d'alguns dels futurs guies, a més del conseller de reactivació Econòmica i Turisme, Josep Maria Marot i el conseller de Medi Ambient, Andreu Riba. Aquest últim, ha volgut explicar que per poder desenvolupar la ruta dels Orris s'ha realitzat una gran tasca de rehabilitació, amb una base d'estudi i investigació de tot el conjunt patrimonial que permetrà tenir una ruta cultural a més de 2.000 metres d'altitud i d'un significat especial per la seva singularitat.

El conseller Cruz ha recordat que si les circumstancies ho permeten, estan previstes quatre visites nocturnes conjuntament amb el projecte de nits d'estiu, el 27 de juliol i després els dies 10, 24 i 31 d'agost, que es realitzaran a les 21 h del vespre amb un màxim de 25 persones. Aquestes visites nocturnes seran gratuïtes i segons han destacat, la gran majoria de participants són andorrans, que aprofiten el bon temps i el temps lliure després de la jornada laboral per fer visites al patrimoni nacional.