Mónica Naranjo, Texas i Don Diablo sonaran al juny a Andorra

Els concerts que s'inclouen dins de l'Andorra Mountain Music, posposat a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, ja tenen nova planificació. Segons ha informat Andorra Turisme aquest dilluns, el festival tindrà lloc, tal com es va anunciar, durant el mes de juny del 2021. Fins al moment, però, les actuacions dels artistes que s'han programat són les de Don Diablo (12 de juny), Texas (19 de juny) i Mònica Naranjo (26 de juny). D'aquesta manera, encara queda per confirmar la data concreta de l'actuació de Bob Sinclair. Per motius de calendari qui no podrà actuar l'any vinent és Beret i, en aquest sentit, s'estan cercant altres propostes musicals de renom internacional per acabar de completar el cartell.



Les persones que hagin adquirit entrades per l'Andorra Mountain Music rebran un comunicat per part de Ticketmaster, l'empresa encarregada de gestionar la venda de les entrades, on s'inclourà tota la informació detallada per tramitar el canvi o bé el reemborsament de l'import de l'entrada adquirida. A més, l'Oficina de Turisme d'Andorra la Vella també disposarà d'entrades a la venda.



D'altra banda, cal recordar que l'Andorra Mountain Music se celebrarà a la plataforma de Soldeu, situada a 1.800 metres d'altitud. El recinte, d'una superfície aproximada de 10.000 metres quadrats, comptarà amb un escenari cobert, un ampli espai a l'aire lliure on gaudir dempeus dels concerts, i també d'una zona de restauració. Des d'Andorra Turisme es recorda que la combinació de la música pop i electrònica amb la natura "és un dels trets diferenciadors d'aquest cicle de concerts".