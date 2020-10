Naturlandia posa a la venda el forfet de temporada d’esquí de fons

L’estació d’esquí de fons de La Rabassa prepara la temporada d’hivern amb un seguit de novetats per als usuaris. La primera de les accions és la posada a la venda del forfet de temporada d’hivern, que entre el 26 d’octubre i el 6 de novembre tindrà un preu promocional, amb un descompte del 15%. Aquest abonament inclou l’accés a les pistes d’esquí de fons de la Rabassa, als circuits de raquetes i al circuit d’esquí de muntanya, així com altres descomptes a establiments del país.

Per primera vegada el passi es podrà comprar a la web de Naturlandia, on els usuaris només han de lliurar virtualment els documents d’identitat a través d’un formulari. També es podrà fer la compra a l’estand situat al Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria, durant aquest en període promocional. Un cop formalitzada l’operació, el forfet s’enviarà físicament a les llars, abans de l’obertura de l’estació. S'ha previst una garantia de devolució Covid, en el cas que l’estació tanqui per aquest motiu, o no s’hagi obert un mínim de dies.

El forfet de temporada de Naturlandia també estarà a la venda a partir d’aquest dilluns a un preu promocional. D’entrada, el passi val 100 euros per als adults, però s’han estipulat una sèrie d’avantatges i descomptes promocionals. Així, fins al dia 6 de novembre es pot adquirir amb un 15% de descompte general addicional mentre que també s’han contemplat descomptes per als residents i els infants.

Pel que fa als avantatges inclosos, destacar l’accés als 15 km de pistes d’esquí de fons, als circuits de raquetes de neu, així com al d’esquí de muntanya. A més, com a avantatges, els usuaris tindran un 5% de descompte als restaurants de l’estació, l'accés a les dutxes i als vestidors de la Cota 2000 de Naturlandia, 5 hores de pàrquing a illa Carlemany, descomptes a les benzineres Total, i 1 dia d’esquí a Vallnord Pal Arinsal.