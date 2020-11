Primera edició d'uns premis en format telemàtic per estimular la cultura d'innovació

651x366 El Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP), encapçalat per la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el director del departament de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera. / E. C. (ANA) El Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP), encapçalat per la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el director del departament de Patrimoni Cultural, Xavier Llovera. / E. C. (ANA)