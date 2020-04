Se suspenen tots els concerts del 2020 a l’Auditori Nacional

D’acord amb les mesures excepcionals adoptades pel Govern per prevenir els contagis de la Covid-19 i la cancel·lació, per motius de seguretat i responsabilitat, de les gires per part d’alguns artistes que havien d’actuar en el marc de la Temporada 2020 de l’Auditori Nacional, el ministeri de Cultura i Esports mantindrà només dues actuacions previstes. Es tracta d’ El Pot Petit, "com a particular homenatge als infants, col·lectiu especialment afectat pel confinament"; i la del músic andorrà Jordi Botey, "com a mostra del suport i reconeixement a tots els músics i creadors de casa nostra, especialment en aquets moments de preocupació i dificultat per a tothom".



Jordi Botey i El Pot Petit, que havien d’actuar el 16 i el 25 d’abril respectivament, són els concerts que el ministeri reprogramarà per a més endavant, quan s’aixequin les mesures aplicades pel Govern. En canvi, El Kanka, el 4 d’abril; Lila Downs, el 13 de maig; Bebel Gilberto, el 23 de maig, i Kiko Veneno, el 18 de juny, són els concerts que s’han vist cancel·lats definitivament.



Devolució de les entrades

L’import de les entrades dels quatre concerts cancel·lats es retornarà a les persones que n’havien adquirit localitats. Si la compra es va fer a través del portal del ministeri de Cultura ( www.cultura.ad ), a partir del dilluns 6 d’abril es retornaran els imports de les entrades del concert d’El Kanka, i a partir del dilluns 13 d’abril els de la resta d'esdeveniments. Si la compra es va fer des del punt d’informació de l’Illa Carlemany, caldrà esperar que el centre comercial torni a obrir per iniciar el procés de devolució. Les entrades per a Jordi Botey i El Pot Petit seran vàlides per a la nova data. Així mateix, les persones que disposin d’una entrada per a un d’aquests dos concerts reprogramats i que no hi puguin assistir, podran sol·licitar el reemborsament de l’import.



Si les entrades es van adquirir a través del portal de venda d’entrades del ministeri de Cultura, es rebrà automàticament el reemborsament de l’import de la compra a la targeta amb la qual es va efectuar el pagament. Si les entrades es van adquirir al punt d’informació d’Illa Carlemany, quan el centre comercial torni a obrir les portes, caldrà adreçar-se al mateix punt d’informació amb la targeta amb què es va efectuar la compra i el resguard del TPV