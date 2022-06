Arrenca el Festival Internacional de Jazz d'Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyEl Festival Internacional de Jazz d'Escaldes-Engordany ja torna a ser una realitat. Aquest dijous al vespre, la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, ha donat el tret de sortida a la mostra musical a so de trompeta a la plaça Coprínceps per donar pas al concert de la banda Liceu Jazz Grup. El festival, que durarà set dies, des d'aquest dijous i fins al 6 de juliol, consta de concerts d'artistes de renom a la sala del Prat del Roure, concerts a l'exterior a la plaça Coprínceps, Jam sessions i fins i tot una vessant més educativa. "S'ha fet un format molt divers amb concerts gratuïts i també de pagament per a tots els públics" amb l'objectiu de "recuperar aquella bona sensació que hi havia hagut en aquell festival que molta gent coneixia i que havia aconseguit consolidar-se", ha manifestat Gili, convençuda que "tenim tots els elements perquè pugui ser així".

Cal recordar que el festival va néixer el 1985, però que es va deixar de fer a inicis del 2000. Enguany, la corporació va decidir recuperar el festival amb la seva 38a edició. "És veritat que hi va haver un trencament i que s'ha continuat fent jazz durant aquests anys a la parròquia, però res a veure amb el quin tornem a fer ara", ha remarcat la cònsol major.

Els plats forts del festival són els concerts que se celebren a la sala del Prat del Roure i que arrenquen aquest dijous amb Marco Mezquida a les 21 hores i s'allargaran fins al 3 de juliol. Així, aquest divendres serà el torn de Sílvia Pérez Cruz i la Farsa Circus Band; el dissabte actuarà Mario Biondi; i el diumenge clourà aquesta part més internacional del festival amb l'actuació de Ron Carter. Aquests quatre concerts són de pagament, i tot i que en un primer moment va costar arrencar la venda d'entrades, "ara s'ha anat accelerant i els indicadors ens porten a pensar que l'assistència serà bona", ha expressat Gili, qui s'ha mostrat molt optimista amb l'afluència de públic que hi haurà. De fet, amb xifres d'aquest dimecres, ja hi havia venudes més de la meitat de les entrades, i, per tant, la corporació s'ha mostrat molt satisfeta per poder tenir ja més del 50% de l'aforament complet cada dia.

L'entrada pel concert d'aquest dijous a la nit té un cost de 10 euros i per la resta de concerts valdran 25 euros. A més, el comú també ofereix la possibilitat d'adquirir un abonament per als quatre concerts a un preu de 60 euros.