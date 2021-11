Cabaret i festa al centre d'Andorra la Vella amb la Compagnie Remue Ménage

Andorra la VellaEn el marc del Poblet de Nadal 2021, que té com a lema 'A Andorra la Vella et regalem il·lusió', residents i visitants han pogut gaudir aquest dissabte a la tarda d'una de les escenografies nadalenques que la capital ha dissenyat per aquesta edició: l'espectacle itinerant de cabaret 'Revue de rue', a càrrec de la Compagnie Remue Ménage. L'espectacle s'ha allargat des de l'avinguda Meritxell fins a la plaça Príncep Benllloch i ha estat envoltat en tot moment per un important nombre de persones que no s'han volgut perdre la cita.

