Cap a la recuperació del festival de jazz

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany té la intenció de recuperar el festival de jazz. És per això que al llarg d'aquest any, amb les diferents actuacions que s'han programat, ha anat recollint informació per veure com es pot tirar endavant la cita. De fet, el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, ha manifestat que ja es té "el retorn de tot el que hem fet" i que ara s'està fent l'anàlisi "financer" per veure quines sinergies es poden crear per "entrar un altre cop al circuit" per poder tenir "el millor preu i qualitat". Mentre es pren la decisió i s'acaba de dissenyar, continua la programació centrada en aquest gènere i, així, el 21 d'octubre el comú oferirà el concert d'Eva Fernández Quartet, i el 8 de desembre Joyful Gospel Singers.

D'aquesta manera Closa ha manifestat que al llarg d'aquest any s'ha volgut fer "una provatura" per "copsar la temperatura" per a la recuperació d'un festival de jazz i quina mida i formats hauria de tenir. Encara que no està decidit, segurament s'optaria per un festival que s'allargués durant diferents dates i que potser tingués una setmana central. En aquest sentit, el cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha manifestat que "la voluntat política de recuperar el festival" hi és. "Tenim un somni que és recuperar" la cita, ha dit, i ha afegit que les fórmules per fer-ho "no són important", ja que el que sí ho és, és recuperar-ho. Al seu torn, la cap del departament de Cultura, Anna Garcia, ha manifestat que "el comú es va comprometre" a avaluar "com responia el públic davant una reprogramació" del festival de jazz.

Mentrestant, el públic podrà gaudir el dijous 21 d'octubre a dos quarts de deu de la nit al Prat del Roure del concert de la jove saxofonista i cantant Eva Fernández, una clara exponent de la Sant Andreu Jazz Band que ha actuat a festivals d'arreu i a la qual li faltava pujar a l'escenari escaldenc, tal com ha destacat Garcia. I per cloure l'any, i com ja ve sent habitual, la parròquia torna a apostar pel gòspel, amb els Joyful Gospel Singers, que tornen, el 8 de desembre a dos quarts de deu de la nit, a la parròquia deu anys després de la darrera actuació. El concert serà també al Prat del Roure. Les entrades ja es poden adquirir a un preu de deu euros a l'oficina de turisme o a tràmits.

El cònsol menor escaldenc ha destacat "el missatge sempre tan positiu" del gòspel, que crida a la llibertat malgrat ser cantat per esclaus. Creu que aquest esperit és el que necessitem en temps de pandèmia, és a dir, missatges "positius". Closa, al seu torn, també ha apel·lat als valors del jazz.