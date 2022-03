La Ciberpenya Blaugrana inaugura el seu local i preveu arribar als 50 socis a finals d'any

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 24 de març de 2012, va ser notícia...

El Centre Esportiu dels Serradells ha acollit, aquest dissabte al vespre, la inauguració del nou Local Social de la Ciberpenya Blaugrana. L'objectiu és que es puguin reunir els socis de la penya i els seguidors del Barça per veure els partits, tal com ha explicat el president de la Ciberpenya, Eduard Colobrans, a l'ANA. L'entitat va néixer fa catorze anys i sempre havien funcionat per Internet, però va ser arran de la final de Wembley del 2011 quan van decidir reunir-se en un local. L'acte d'aquest dissabte al vespre ha comptat amb la presència de la cònsol major de la parròquia, Rosa Ferrer, i com a representant del Futbol Club Barcelona, Manel Torrentallé.

El nou Local Social de la Ciberpenya Blaugrana s'ha inaugurat aquest dissabte al vespre, a la tercera planta del Centre Esportiu dels Serradells. El president de la penya, Eduard Colobrans, ha explicat que l'objectiu de tenir un lloc físic és 'poder-nos reunir per veure els partits del Barça'. Precisament, aquest dissabte al vespre tant els membres de l'entitat com els qui no ho són han pogut viure des del local la victòria blaugrana. L'equip de Pep Guardiola ha guanyat el Mallorca per dos gols a zero.

La Ciberpenya Blaugrana va néixer fa catorze anys i sempre havien funcionat per Interent. Arran de veure el partit de la final de Wembley, el 2011, els integrants de l'entitat van decidir trobar un local per reunir-se. L'entrada només seria pels socis però, ara per ara, la porta és oberta a tothom. I els seguidors que vulguin anar a veure el Barça només han de pagar la consumició en cas de prendre alguna cosa. En aquest cas, hi ha un preu pel soci i un pel que no ho és.

Actualment la Ciberpenya compta amb una vintena de socis i Colobrans preveu assolir la cinquantena a finals d'any. Cada soci paga una quota i el preu varia en funció de l'edat. La quantia més alta són 40 euros pel carnet de soci principal.

Els membres de la Ciberpenya es reuneixen quan hi ha partits de futbol però la penya també té altres funcions com ara si algun soci té seient al Camp Nou i no hi pot assistir pot compartir el carnet o bé, es fan petits descomptes quan els socis compren entrades. Però, de moment, Colobrans ha indicat que no es plantegen organitzar cap viatge.

Tot i això, el president de la Ciberpenya ha explicat que l'any vinent celebraran el 15è aniversari i serà quan organitzaran un acte important on es convidaran varies penyes i també algun directiu del Club Blaugrana però, de moment no hi ha res tancat.