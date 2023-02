Clàudia Riera participa en 'La niña de la comunión' que s'estrena avui

Andorra la VellaL'actriu Clàudia Riera (Andorra la Vella, 1995) participa en 'La niña de la comunión', un producció espanyola de terror que s'estrena avui als cinemes. En el film, Riera interpreta l'escena inicial del film. "Tinc un paper que per mi ha estat molt especial de fer, perquè interpreto la Sonia, en una escena inicial de la pel·lícula, que serveix per mostrar part dels conflictes que després hi haurà". De la producció, Riera ha destacat que "està molt ben treballada, l'escenografia, l'ambientació a un poblet molt ben conservat ... és molt bona i això fa que tot el que hi passa resulti molt creïble. A més a més, les protagonistes estan espectaculars".

La pel·lícula, que s'ambienta en l'Espanya de finals dels anys 80, està dirigida per Víctor García i compta, entre les seves productores amb Warner Bros. o A3 Media Cine. "És una pel·lícula de terror, cert, però està molt ben treballada i segueix una línia de terror que crec que pot funcionar tant per la gent amb menys com amb la que té més tolerància al terror. Té ensurts, és clar, però crec que realment pot agradar a molta gent" ha explicat Riera. Una de les primeres projeccions, abans de l'estrena oficial, va ser al Festival de Cinema de Terror i Fantàstic de Sitges, el més important del món d'aquest gènere. A més a més, en el festival del 2021, els assistents van poder veure, només, l'escena protagonitzada per Clàudia Riera, com a aperitiu de què s'estava treballant en el film.

I és que l'actriu, que ja de sempre ha sigut aficionada al gènere de terror i fantàstic, ha afegit que "jo crec que és una peli que pot ser la primera de terror per a molts joves i adolescents. Que pugui ser, com quan jo era més petita, i quedàvem amb les amigues per veure 'La Matanza de Texas' o 'La Casa de Cera' i després no dormies a la nit. Que això pugui ser 'La niña de la comunión' seria superbonic".

Una carrera a l'alça

En els darrers anys la carrera de Clàudia Riera està travessant un moment dolç, atès que ha participat en produccions d'èxit com 'Les de l'hoquei', 'Vis a Vis: el Oasis' o recentment en 'El Internado las Cumbres' la nova versió de la sèrie 'El Internado' que ha creat Prime Vídeo i que el 7 d'abril estrenarà la tercera i última temporada. "Poder fer papers i registres tan diferents em va molt bé perquè em permet explorar els meus límits, tant físics com vocals i d'interpretació" ha destacat l'actriu.

Tot i que no ha pogut avançar res del que passarà en la darrera temporada de 'El Internado las Cumbres' Riera sí que ha dit que "estem davant de la temporada que té més ritme i que es va, de cap, a les diferents trames que té la sèrie". A més a més, ha explicat que "el meu paper em va agradar molt de fer i va ser tot un repte, perquè a l'inici de la sèrie, el meu personatge tenia amnèsia, i això em va fer treballar-ho molt".