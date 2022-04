Elena Aranda i Jaume Ten guanyen el 25è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol

Andorra la VellaLa ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha lliurat aquest vespre els premis del 25è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol organitzat per l'àrea de Lectura Pública i Biblioteques. En aquesta edició s'han presentat 15 poemes i 14 reculls.

En la categoria Poema, el jurat ha atorgat el primer premi, dotat amb 300 euros, a 'La versió més íntima de nosaltres' d'Elena Aranda Martínez, pel ritme i l'originalitat en el diàleg de dues veus poètiques. L'obra destaca pel treball en la concisió del text, que diu molt en poques paraules.

En aquesta mateixa categoria, el jurat ha concedit un accèssit a l'obra 'Somni perible' de Meritxell Pons Calderón pel tractament d'un tema poc habitual com el del sexe, mitjançant un llenguatge ric en recursos retòrics.

En la categoria Recull, l'obra guanyadora, dotada amb 1.200 euros, ha estat 'Pedra, paper, tisora', de Jaume Ten Utesà. El jurat ha destacat que el recull mostra un treball d'introspecció en l'escriptura en forma de sonets. Té el mèrit de l'ús d'una forma estròfica difícil, però amb un ritme fresc i dinàmic, i amb un vocabulari ric en metàfores.

El jurat ha concedit dos accèssits, el primer a l'obra 'Nàufrag', que pertany a Albert Ruiz Feijóo, perquè, amb una mirada cinematogràfica, és el relat ric en recursos poètics d'un naufragi real i vital, una crida a les segones oportunitats.

El segon accèssit, en la categoria de Recull, ha estat per Montserrat Cobo Vizcaín. L'obra sens títol, i sota el pseudònim Joaquima, mostra una veu que pren nota de temes com l'amor, la maternitat, el pas del temps amb una mirada poètica allunyada i personal alhora. Els accèssits estan premiats amb un lot de llibres. El jurat d'aquesta edició ha estat format per Roser Calvo Mayor, David Esteve Mortés i Josep Enric Dallerès Codina.

Posteriorment a l'entrega de premis, la sala d'actes del Centre Cultural la Llacuna també ha acollit un recital musical i poètic a càrrec de JUR i Lluís Cartes, organitzat pel Departament de Promoció Cultural del Govern i en col·laboració amb l'Ambaixada Francesa a Andorra i la Scène Nationale de Foix et de l'Ariège.