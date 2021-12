Encamp serà un conte de Nadal

EncampEncamp ha presentat aquest dimarts la programació d'aquest Nadal amb el conte infantil el 'Pinet, l'arbre màgic i els guardians de la màgia' com a protagonista. "Aquest conte infantil serà el fil conductor de les activistes d'aquestes festes", ha informat la cònsol major, Laura Mas, qui ha especificat que aquesta història s'ha creat especialment per la parròquia. "És un conte que parla d'Encamp" i la història del pinet i dels guardians de la màgia "anirà evolucionant a mesura que els anys vagin passant". La programació s'inicia aquest 23 de desembre i s'allarga fins al 5 de gener, tant a Encamp com al Pas de la Casa.

Mas també ha volgut destacar que enguany volen posar en valor llocs emblemàtics de la parròquia. A Encamp, Casa Cristo estarà decorada tant per dins com per fora i s'hi farà l'acollida del Pare Noel. A més, també es decorarà la carnisseria del carrer Major, la façana del ministeri de Cultura i Esports a l'antic hotel Rosaleda i la plaça dels Arínsols. Pel que fa al Pas de la Casa, s'ha decorat l'oficina de Turisme, on hi haurà la rebuda del Pare Noel i també la sala de festes del Pas de la Casa. "Volem fer aquest projecte amb màgia i alegria" i que Encamp esdevingui un referent per a les famílies com ja ho era amb el saló de la infància, que aquests dos anys de pandèmia s'ha hagut d'anul·lar, ha indicat.

Pel que fa a les activitats, es donarà el tret de sortida a l''Indret Màgic' el 23 de desembre a les 16 hores al Pas de la Casa amb un espectacle de jazz nadalenc, i a les 17 hores a Encamp amb projeccions de sorra a la plaça dels Arínsols que serviran per donar a conèixer la història del conte. El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha comentat que el 23 i el 24 de desembre, demanant cita, tant a Casa Cristo com a l'oficina de Turisme del Pas de la Casa, els infants podran entregar la carta al Pare Noel. Al llarg de tot el Nadal, Cruz ha especificat que hi haurà més de 20 activitats amb tallers gastronòmics, espectacles musicals i un mercat. Ja de cara el 5 de desembre es farà la rebuda als Reis d'Orient a l'antic hotel Rosaleda a Encamp i a la sala de festes del Pas de la Casa. Tant el Pare Noel com els Reis Mags aniran acompanyats d'espectacles itinerants, ha comentat Cruz. D'altra banda, "cada tarda a les 17 hores hi haurà l'explicació de la història", ha informat el conseller, indicant que a Encamp es farà al carrer pels diferents punts del recorregut i al Pas de la Casa es farà a la sala de festes.

D'altra banda, també s'ha creat un joc de pistes. El conseller Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha declarat que es tracta d'una iniciativa pensada pel turisme familiar, on a partir d'un fulletó, s'hauran de trobar les diferents pistes amagades a una desena de comerços de la parròquia. Un cop es tingui el fulletó complet, s'haurà d'anar a l'oficina de Turisme i aconseguir el premi que consisteix en una bossa amb el conte i un tiquet per gaudir de xocolata desfeta el dia de la cavalcada dels Reis d'Orient.