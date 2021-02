Escapant de Sornàs

Arribar a Sornàs. Deixar el mòbil i el rellotge al cotxe. Reviure els anys 30 del segle passat, en un poble que ha sabut conservar la fisonomia de l'època, acompanyats del Quico i la Manela, dos portadors que durant hora i mitja et guiaran per un joc de pistes a l'aire lliure amb l'objectiu de convertir-te en un paquetaire apte per sobreviure a l'hivern pirinenc d'antuvi.

Aquestes són les premisses que sustenten la proposta elaborada per dues guies de muntanya i culturals, Mar Gual i Inka Bellés. Un 'escape room' adaptat a l'aire lliure en un escenari que transporta els participants a l'Andorra del primer terç del segle passat. “Veient la temporada d'hivern que ens esperava per la pandèmia vam pensar en alguna cosa útil per a la gent del país, i què millor que potenciar el patrimoni històric i cultural a través del joc”, apunta Gual, per a qui la proposta conjuga “cultura, natura i aprenentatge”. “A l'Andorra dels anys 30 no n'hi ha prou amb el bestiar, i per tal d'ajudar la família a passar l'hivern cal buscar alternatives, com la d'esdevenir paquetaires. En això consisteix el joc, en encertar i superar una sèrie d'enigmes que et faran recórrer el poble amb l'objectiu de convertir-te en un bon paquetaire”.

El joc dura entre hora i mitja i dues hores, depenent de l'habilitat dels participants per esbrinar els enigmes. Funciona des de final de desembre i, segons explica Gual, “ha tingut molt bona acollida”, fins al punt que les dues guies ja preparen, de cara a la primavera, un segon joc en una altra població del país. El de Sornàs, de moment, està pensant per a famílies i grups d'amics, ”tot i que potser als nens menors de 8 anys els costa d'entendre algun enigma”. No cal ser un expert en cultura andorrana ni tampoc tenir experiència en els 'escape room' clàssics.

La reserva per participar-hi es fa 'a demanada', a través de la seva web.