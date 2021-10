Espectacles infantils a Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes ha organitzat un total de tres espectacles familiars gratuïts amb l'objectiu de fer accessible a cultura a tots els públics. Els esdeveniments tracten temàtiques relatives a la transmissió de valors com la solidaritat i la protecció del medi ambient.

D'aquesta manera, la primera funció tindrà lloc el dissabte 23 d'octubre a les 17 hores a la sala del Prat del Roure, on la ballarina andorrana, Rosa Ma Herrador, juntament amb la companyia LaMoto, presenten 'Alma'. La peça aborda la invasió del plàstic a la societat i fa reflexionar als ciutadans sobre la "plastificació" de l'ésser humà, l'oblit progressiu del valor de mirar i donar-nos el temps necessari per sentir i observar al nostre voltant.

El segon, a càrrec de companyia Zipit Company, tractarà la manca d'aigua, la sequera, sota el títol 'Mil Bocins de terra seca'. La terra on viuen els protagonistes és tan seca que no hi neix ni un bri d'herba. Una a una compten les gotes que surten de l'única aixeta on surt aigua. La funció tindrà lloc dissabte 13 de novembre a les 17 hores a la sala del Prat del Roure.

Per cloure, la corporació ha programat l'espectacle 'Conte de Nadal' una adaptació del clàssic de Charles Dickens, a càrrec de Sim Salabim. El protagonista, Ebenezer Scrooge, és un avar que odia particularment la festivitat, no suporta l'alegria amb la qual els seus conciutadans viuen aquestes festes, ni les persones que pels carrers van cantant nadales. Tanmateix, la seva vida donarà un tomb la nit de Nadal amb la visita de tres esperits: passat, present i futur. L'obra, un espectacle musical familiar emotiu i nadalenc, s'oferirà el 18 de desembre a les 17 hores a la sala Prat del Roure.

Des del comú informen que les reserves es poden fer a l'Oficina de Turisme d'Escaldes-Engordany, trucant al 890 881 o bé enviant un correu a oficinaturisme@e-e.ad.