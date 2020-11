18.000 euros per sensibilitzar sobre l'ús del català

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres l'adjudicació del concurs públic per a la contractació d'una empresa per crear, produir i executar tots els elements d'una nova campanya de sensibilització sobre l'ús de la llengua oficial en tots els àmbits. El concurs públic ha recaigut a l'empresa Pixel Concepte per un import total de 17.900 euros. L'empresa té fins a finals d'any per presentar la proposta final de la campanya.



Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, el ministeri impulsa aquest concurs donant continuïtat a la dinamització de l'ús de la llengua oficial, d'acord amb els resultats de la darrera enquesta de coneixements i usos lingüístics. L'objectiu és donar continuïtat i ampliar el missatge de començament del 2020 sobre l'ús del català en l'atenció al públic amb l'objectiu d'impulsar l'ús de la llengua oficial en l'atenció al públic i també en la resta d'àmbits quotidians.