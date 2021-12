La galeria Ara Art tanca les seves portes per culpa de la crisi

Escaldes-EngordanyTal dia com avui de fa 10 anys, el 26 de desembre de 2011, va ser notícia...

La galeria Ara Art tancarà, el proper 14 de gener, les seves portes de manera definitiva. La crisi econòmica i la manca d'interès dels col·leccionistes pels artistes andorrans són les principals causes que han dut al seu director, Faust Campamà, a prendre aquesta difícil decisió. Abans del tancament definitiu, però, el proper dimecres 28 de desembre s'inaugura la darrera exposició, XXVIII – XII Sants Innocents, un recull d'obres de diferents estils i artistes del Principat.

El director de la galeria Ara Art, Faust Campamà ha anunciat el seu tancament definitiu per motius econòmics. La galeria d'art situada a l'edifici de Caldea, i amb l'eix central de les obres dels artistes andorrans tancarà les seves portes el proper 14 de gener. Campamà explica que quan va obrir la galeria, fa dos anys, ja sabia que la crisi seria un inconvenient, però no preveia que pogués anar 'tan tan malament'. A més, les perspectives econòmiques fan que 'no sembla que hagi d'anar millor l'any vinent'.

D'una banda, el propietari de la galeria diu que l'art 'ha rebut de ple' les conseqüències de la crisi, perquè és una de les primeres coses que la gent deixa de comprar. De l'altra, però, el fet d'haver apostat fermament pels artistes del país, també l'ha perjudicat, ja que 'aquí hi ha ben pocs col·leccionistes d'art, i encara menys que comptin amb els artistes del país'.

Abans de tancar de manera definitiva, la galeria acollirà la seva darrera exposició. Del 28 de desembre al 14 de gener, XXVIII – XII Sants Innocents mostrarà una miscel·lània amb obres d'artistes molt diversos del país. Entre ells es compta amb alguns de consolidats i d'altres que exposen per primera i darrera vegada en aquesta galeria. Entre ells es comptarà amb les obres de Francisco Sanchez, Àngel Calvente, Arnau Pérez, Jaume Riba, Jordi Casamajor, Rafa Contreras, Mònica Armengol, Alfons Valdès, Marta Tarrés i Faust Campamà.

El director d'Ara Art s'acomiada de la galeria amb la satisfacció que 'm'ha agradat molt, i ja sabia els handicaps als que m'enfrontava'. I amb l'esperança que si la situació econòmica millora pugui tornar a engegar algun projecte similar en un futur. Pel moment, com a artista seguirà relacionar amb aquest món, ja que 'és la meva vida'.