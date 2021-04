Govern, Consell, comuns i experts per a la conservació del patrimoni

Andorra la VellaSeguint els criteris i el full de ruta que s'havia establert a l'inici de legislatura, el ministeri de Cultura i Esports posa en marxa un grup de treball amb l'objectiu d'assolir un ampli compromís per a la conservació del patrimoni. La voluntat de la taula és abordar de forma consensuada i conjunta, i per tant, comptant amb tots els actors implicats, per abordar la modificació de la llei del patrimoni cultural d'Andorra.

El grup de treball estarà integrat pel ministeri de Cultura, un portaveu de cada grup parlamentari i la consellera no adscrita Carine Montaner, el Consell Assessor del Patrimoni i representants dels set comuns. A més, i segons quina temàtica es tracti, també formaran part del grup de treball representants del Bisbat i d'altres ministeris del Govern.

La proposta de treball és que les reunions del grup siguin temàtiques per abordar amb profunditat cadascuna de les casuístiques possibles. La intenció del ministeri és donar continuïtat a la reflexió ja iniciada sobre el marc legal perquè respongui a les necessitats actuals per protegir el patrimoni i garantir-ne la preservació per a les futures generacions.