El gran dictat

Sant Julià de LòriaEls alumnes de tercer i quart de segona ensenyança dels tres sistemes educatius han participat, aquest dissabte, en la segona fase del catorzè Dictat nacional, organitzat pel Servei de Política Lingüística. A diferència de les edicions anteriors, el dictat s'ha fet per torns de 50 almunes per evitar aglomeracions a l’auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià i respectar així les distàncies de seguretat entre els nois i noies que van passar la primera fase.

"Fem quatre torns de dictat, mentre que al matí hi ha els de tercer, a la tarda ho faran els de quart. Són dos textos diferents segons el curs i sempre procurem que el dels grans, tingui una mica de dificultat", ha explicat Marta Pujol, cap de Servei de Política Lingüística. El coronavirus també s'ha endut el tradicional esmorzar que els alumnes prenen just després de la prova.

Els tres millors de cada classe passaran a la final d'aquest vespre i competiran per endur-se xecs de 600, 350 i 150 euros. A més, tots els participans també han rebrat un exemplar de l’obra de la qual s’ha extret el fragment del Dictat, 'Misteris de la boira' de Selena Soro. Com ja és tradició l'autora del text ha estat present a la competència, però aquest cop ha signat els llibres prèviament perquè els estudiants no hagin de fer cua. Soro ha recordat que li "encantava fer dictats quan era a l'escola" i s'ha dirigit als alumnes esperant que el text seleccionat no fos gaire complicat. Justament després, ha començat la prova amb la veu de l'actriu Elena Santiago, que ja va enregistrar els textos de la primera fase i ha estat l’encarregada de llegir els de la final.

Per respectar les mesures de prevenció relacionades amb la Covid-19, la selecció dels guanyadors i el lliurament de premis es farà d'aquí unes setmanes a l'hotel Rosaleda, seu del ministeri de Cultura.