L'exposició de Judit Gaset inaugurarà la sala d'art del Parc Central

Andorra la VellaDesprés d'un any i mig d'haver aturat la política expositiva dedicada a l'art contemporani del Govern per no poder disposar de l'ArtalRoc, el ministeri de Cultura i Esports reprendrà l'activitat al nou espai d'art del Parc Central gràcies a la col·laboració del comú d'Andorra la Vella. L'artista encarregada de donar el tret de sortida a la nova instal·lació serà l'andorrana Judit Gaset, amb una mostra que evidenciarà la seva evolució plàstica des de la dècada dels 90. Ho ha informat aquest dimarts en roda de premsa la titular de la cartera cultural, Sílvia Riva, qui ha posat en relleu la importància "d'iniciar aquesta nova etapa amb una artista andorrana".

Tal com ha explicat la comissària de l'exposició de Judit Gaset, la qual es podrà gaudir entre el març i el juny del 2022, Carme Soler, la mostra es distribueix en tres grans blocs, un primer que respon als anys més figuratius de la seva obra, la segona que es basa en geometries simbòliques en ferro, i el seu pas de la figuració a l'extracció, amb escultures de gres i de ferro, "l'última etapa de l'artista". A més, Soler ha comentat que al llarg de la seva carrera, l'artista ha exposat a Espanya, França i Andorra i "aquesta mostra ha permès poder portar algunes de les obres al país". I ha assenyalat que també s'està confeccionant un catàleg que comptarà amb tota la informació de Gaset des dels seus inicis els anys noranta fins a l'actualitat, les fotos del qual seran de Pep Aguareles, qui ha seguit la trajectòria de l'artista.

A l'exposició de Gaset la seguirà l'exhibició col·lectiva i itinerant de 26 artistes, entre els quals es troben els andorrans Fiona Morrison, Martin Blanco i Javier Balmaseda, en reconeixement del poeta català Miquel Martí i Pol. La tècnica d'Acció Cultural del ministeri, Meritxell Blanco, ha assenyalat que la mostra serà "un compendi de 26 poemes i 26 obres visuals" en homenatge al poeta català, per les quals els artistes han emprat un "estil lliure" amb la tècnica amb la qual se senten "més representats". L'exposició estarà disponible des del juny fins a l'octubre de l'any vinent.

La tercera i última mostra del calendari expositiu 2022 serà la de l'artista hongarès Víctor Vasarely, el pare de l'art òptic, la qual havia quedat pendent just abans del tancament de l'ArtalRoc. Blanco ha posat de manifest que l'artista mostrarà la seva "trajectòria artística" des de les primeres obres publicitàries fins a les investigacions que ha realitzat al voltant de l'art i la creació del corrent de l'Op Art. "Vasarely és una de les figures cabdals de l'art contemporani", ha indicat.

En referència a la cessió de l'espai per part del comú d'Andorra la Vella, Riva ha manifestat que la corporació tindrà la possibilitat de dur a terme una exposició a l'any a partir del 2023, tot exposant que en el moment d'arribar a un acord l'administració va entendre que el ministeri de Cultura ja tenia "força feina feta" i va ser solidari. En aquest sentit, la ministra ha comentat que el termini de cessió és de sis anys, amb la possibilitat de prorrogar-ho durant quatre anys més, "deu anys, un període raonable per poder programar". Riva també ha apuntat que, encara que la temporada d'exposicions del Govern es reformuli, qui estarà al capdavant de l'espai serà l'equip del ministeri de Cultura i se seguiran duent a terme activitats lúdiques entorn de les exposicions que s'hi mostrin.