Lluís Prats guanya el premi Carlemany

Andorra la VellaLluís Prats, amb l’obra 'Archie, el nen que parlava amb elefants', és el guanyador del desè Premi Carlemany per al foment de la lectura, convocat pel Govern i Grup 62 a través de Columna Edicions. El premi, dotat amb 8.500 euros, es lliurarà a Andorra coincidint amb la publicació del llibre, al mes de maig.

L’obra de Prats ha estat escollida entre 38 originals presentats i explica la història d’un nen, l’Archie, la vida del qual queda marcada pel naixement d’una elefanta i el vincle d’amistat que s’estableix entre tots dos quan és un nen.

Prats va néixer a Terrassa el 1966 i va estudiar art i arqueologia a la UAB i a la Universitat de Girona. Ha treballat molts anys com a professor de secundària i batxillerat, com a editor de llibres d’art i ha dirigit una productora de cinema a Los Angeles. Ha publicat més d’una vintena de llibres des de novel·la juvenil a assaig històric. El 2018 va ser guardonat amb el prestigiós premi Strega Ragazzi per 'Hachiko. El gos que esperava' que havia guanyat el premi Josep M. Folch i Torres el 2014, llibre traduït a tretze idiomes. El mateix 2019 va ser guardonat amb el premi Ramon Muntaner per la seva novel·la 'Kambirí'; amb el premi Guillem Cifre de Colonya per 'Corporació d'alienígenes' i va obtenir per segon cop el Folch i Torres per 'Estimat monstre'.

Un consell lector —format per sis persones: les escriptores catalanes Maria Carme Roca i Laia Aguilar, les professores dels tres sistemes educatius Joana Bonet (col·legi Sagrada Família), Roser Calvo (Lycée Comte de Foix) i Olga Andrés (escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino), i Glòria Gasch, editora i representant de Columna Edicions— ha estat l’encarregat de seleccionar quatre obres finalistes, que s’han lliurat al jurat per a la seva valoració i per a l’adjudicació del premi, que està format per nou estudiants d’entre catorze i setze anys, alumnes dels tres sistemes educatius, que han llegit les obres sota la supervisió dels seus professors de literatura. Els membres del jurat juvenil són: Nil Fonseca, Carla Giribet i Elsa Giribet, del col·legi Sagrada Família; Andrea Jover, Mireia Iranzo i Ariana Pereira de l’escola andorrana de segona ensenyança d’Ordino; i Alexandra Pereiro, Joan Vergés i Martina Ricart del Lycée Comte de Foix.