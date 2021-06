Dos 'mappings', les principals novetats de l'Encamp en clau de llum per aquest estiu

EncampDos 'mappings', un a la façana de l'edifici de l'antic hotel Rosaleda actualment seu del ministeri de Cultura, el dia 1 de juliol, i un a la façana del Centre esportiu del Pas de la Casa, el dia 7 de juliol, seran les dues novetats més destacades de l'Encamp en clau de llum del 2021, el cicle de música i llum a l'aire lliure que durant els mesos de juliol i agost, omplirà els vespres entre setmana de la plaça Sant Miquel i Arínsols, a Encamp, i de l'Església al Pas de la Casa.

La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, ha explicat que des del comú estan "programant activitats musicals, esportives, culturals per revitalitzar la parròquia, per atraure visitants, però també perquè els encampadans visquin en una parròquia plena de vida". A més, ha comentat que tenen més de 80 actes programats per fer "una parròquia molt viva". Cal recordar, que a part de les activitats que ha programat el comú directament, també hi ha una àmplia programació realitzada conjuntament amb altres entitats del país, com les nits dels museus, les activitats a Engolasters o els tallers i visites a la vall del Madriu.

Dins del cicle de l'Encamp en clau de llum, també hi haurà tres sessions d'autocinema: una el dia 6 de juliol amb la pel·lícula 'Abominable' a l'aparcament del Bullidor del Pas de la casa; una altra, el dia 14 de juliol a Encamp a l'aparcament de Sant Miquel amb la pel·lícula 'Les aventures del Doctor Dotlitle'; i una tercera amb 'Atrapa la bandera' a l'aparcament de Sant Miquel.

A banda, el programa el completaran grups i solistes, tant nacionals com internacionals, que actuaran en espectacles de petit format per dinamitzar els vespres d'estiu. Així, el 8 de juliol, serà el torn de '37 grados' a la plaça de Sant Miquel a Encamp, a les 19.30 hores. A la mateixa hora i lloc, però del dia 21, serà el torn de Pamela Magal. També el 21 a les 19 hores a la plaça de l'Església del Pas de la Casa actuarà Mestral. De cara el dia 22, serà el torn de 'Enemigos de lo ajeno', a partir de les 19.30 hores a la plaça de Sant Miquel, i el dia 29 ho farà l'encampadana, Noa Ashti.

Pel que fa a l'agost, el dia 4, actuarà Evil Rosebud a partir de les 16 hores a la plaça de l'Església del Pas de la Casa i el dia 5 ho farà 'El lado oscuro' a partir de les 19.30 hores a la plaça de Sant Miquel d'Encamp. El dia 12 a les 19.30 hores hi haurà a Sai Losada a la plaça de Sant Miquel d'Encamp i el dia 18, 'Clònic a Johnny Holiday' es podrà veure a partir de les 16 hores de la tarda a la plaça de l'església del Pas de la Casa.

De cara el 19 d'agost hi haurà el tribut a Alejandro Sanz i el dia 26 el tribut a Coldday. Tots dos concerts seran a les 19.30 hores a la plaça de Sant Miquel d'Encamp. El cicle finalitzarà l'1 de setembre amb 'Hashtag' a les 16 hores de la tarda a la plaça de l'Església del Pas de la Casa.

Activitats esportives guiades a l'aire lliure

Cycling, ioga, pilates, aiguagim i com a novetat, una marxa nòrdica, seran les activitats esportives dirigides i gratuïtes adreçades a majors de 16 anys, que es duran a terme del 5 de juliol i fins al 3 de setembre. Dilluns i dimecres, a les 19 i a les 20.15 hores, hi haurà dues sessions de cycling a la plaça dels Arínsols, amb un total de 20 places per torn, que s'assignaran per ordre d'arribada. Els dimarts i els dijous a les 19.15 hores serà el torn de l'aiguagim i a les 20.15 hores del ioga, sempre a la piscina de la Mola d'Encamp.

La novetat d'enguany, la marxa nòrdica, es durà a terme durant tres divendres: el 30 de juliol, el 20 d'agost i el 3 de setembre. En aquestes activitats serà necessari dur els pals per caminar i està adreçada a tots els públics, ja que no requerirà tenir una elevada condició física i és adequada també per a persones grans. El punt de trobada serà a les 10 del matí davant del Complex esportiu d'Encamp.

Els tres primers dissabtes de juliol, a les 10 hores, s'han previst tres activitats especials de ioga a la natura. Així, el dia 10 de juliol es farà a Sant Romà de les Bons, el dia 17 al llac d'Engolasters, i el dia 24 a la terrassa de l'edifici de Solanelles amb la pujada al Funicamp inclosa de forma gratuïta en l'activitat.

Excepte pel cycling, per la resta d'activitats serà necessari realitzar inscripció prèvia trucant al 732 700, o en el cas dels socis dels centres esportius, també poden fer-la a través de la plataforma de reserva habitual. Al Pas de la Casa, les sessions seran a l'interior del Centre esportiu. Així, els dimarts hi haurà aiguagim a les 20.15 hores, i els dijous es faran sessions d'activitats variades d'activació.

Durant tot l'estiu també s'han programat per al públic infantil tallers de circ, jocs infantils de fusta o murals col·lectius, dos tardes a la setmana, una a la plaça dels Arínsols d'Encamp, i una altra, a la plaça de l'església del Pas de la Casa.