Més de 1.300 espectadors a la cinquena edició de l'Ordino Clàssic

OrdinoOrdino Clàssic, la iniciativa cultural que organitzen el comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà i que té com a objectiu acostar a tothom la música clàssica i popular a través d’un concepte més actual i modern, tanca la cinquena edició amb un balanç molt positiu. Enguany, s'ha presentat un programa amb cinc concerts que han tingut lloc entre el 23 d’octubre 2022 i l’1 de gener 2023 i que han apropat més de 1.300 persones en total.

La cinquena edició d’Ordino Clàssic va donar el tret de sortida amb 'Un concert en família', a càrrec de Violoncel·listes de Barcelona, format per Lluís Claret, Anna Mora i Daniel Claret. Els tres membres de la mateixa família (pare, mare i fill) van proposar un programa variat, que anava del Barroc al segle XX, passant per un jove Ludwig van Beethoven. El concert que va tenir lloc diumenge, 23 d’octubre, a l’església parroquial d’Ordino i va comptar amb una assistència d’una setantena de persones.

'Los Secretos en concierto' va ser el segon concert d’aquesta edició. Gairebé 400 persones van gaudir, el passat 28 d’octubre, a l’Auditori Nacional d’Andorra, de la mà del grup de referència dins del panorama musical espanyol, Los Secretos, d’un recorregut pels temes més emblemàtics, com 'Déjame', 'Pero a tu lado' o 'La calle del olvido', combinats amb cançons més noves per oferir un grapat d’emocions que va fer vibrar el públic. El grup està format per Álvaro Urquijo (veu i guitarres), Ramón Arroyo (guitarres), Jesús Redondo (teclat i cors), Juanjo Ramos (baix i cors), Santi Fernández (bateria) i Txetxu Altube (guitarra i cors).

Per a la tercera cita, Ordino Clàssic va programar Northern Cellos. És probablement l’únic quartet de violoncels elèctrics de l’Estat espanyol i un dels pocs d’Europa. Amb el títol 'Let’s Rock, Let’s Dance... Let’s Cello!', el públic va poder escoltar des de les obres més conegudes de la història de la música del cinema, fins a grans èxits d’estils que van del pop al rock passant pel metal i el dance. L’Auditori Nacional d’Andorra va acollir més de 200 persones que van gaudir del concert, el passat 25 de novembre.

El concert familiar, 'Un concert de conte', que es va programar el passat 18 de desembre, a l’Auditori Nacional d’Andorra, va tenir una assistència de prop de 200 persones. El concert va anar a càrrec d’un sextet de violoncels de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, format per Jordi Claret, Gaëtane Dunyslaeger, Manuel Martínez del Fresno, Olga Palou, Mireia Planas i Sylvie Reverdy. La selecció musical va anar a càrrec de l’Albert Gumí, la dramatúrgia va anar de la mà de Juanma Casero, Txell Díaz i Elena Santiago van ser les actrius, i Joan Hernández va assumir la direcció. En aquesta proposta familiar, la màgia de la música i el teatre es van fusionar per fer descobrir la música clàssica de forma amena i divertida.

L’1 de gener, també a l’Auditori Nacional d’Andorra, prop d’unes 500 persones van poder gaudir del concert 'Passions vieneses. Una particular història del concert d’Any Nou a Viena', interpretat per l’Orquestra Nacional Clàssica, dirigida per Albert Gumí. Aquesta actuació va ser l’encarregada de tancar la cinquena edició d’Ordino Clàssic i de donar la benvinguda a l'any 2023 amb les millors composicions de la nissaga Strauss.

D’aquesta manera, el comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà tanquen una altra edició d’Ordino Clàssic, una iniciativa cultural que continua consolidant-se al país amb una proposta musical que connecta la seva part més clàssica amb una visió contemporània i actual.

Amb més de tres dècades d’experiència, el comú d’Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà s’han convertit en una referència com a organitzadors de certàmens de música clàssica a Andorra.