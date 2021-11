Els museus retornen a l’horari d’hivern

Andorra la VellaEls museus de gestió estatal retornen, a partir d'aquest dimarts 2 de novembre, a l'horari hivernal. Al llarg dels darrers 15 mesos els establiments museístics han mantingut l'horari d'estiu per a adaptar-se a la situació pandèmica, prenent mesures per servir els ciutadans en un entorn canviant garantint en tot moment les mesures de seguretat per prevenir la propagació del coronavirus. La represa de l'horari d'hivern s'emmarca en el retorn de l'activitat a la majoria de sectors del país.

D'aquesta manera, els equipaments de gestió del Govern estaran oberts de dimarts a dissabte de 10 a 14 hores i de 15 a 18 hores. Per la seva banda, l'Espai Columba seguirà obrint també els diumenges d'11 a 14 hores. Aquests equipaments mantindran els horaris fins al 2 de maig, quan es retornarà a l'horari estival, que amplia l'obertura dominical a tots els museus.

Altres equipaments del país entren també en fase d'horaris hivernals: el Museu Carmen Thyssen Andorra, que a partir del dia 2 de novembre obrirà de dimarts a divendres de 10 a 18 hores, dissabte de 10 a 19 hores i diumenge de 10 a 14 hores, i el Museu de la Moto, que obre de dimecres a dissabte de 9.30 a 13.30 hores i de 15 a 19 hores, i diumenge de 10 a 17 hores