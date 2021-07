Música a ritme de blues i soul per encetar les Nits obertes d'Ordino

OrdinoLa música en directe ha tornat aquest dimecres a la nit a la plaça Major d'Ordino en el marc de les Nits obertes. La banda de blues i soul 'Iarakè & Ginger', liderada per la vocalista Laura Estiarte, ha estat la primera de les actuacions que la parròquia ordinenca acull durant aquest mes de juliol. Malgrat que la zona dedicada als assistents no s'ha omplert en la seva totalitat, s'ha pogut veure un nombrós grup de persones a les terrasses dels establiments de restauració, que també han gaudit de la música de la formació.

Tots els concerts del programa tenen lloc els dimecres a les 21 hores, a excepció d'aquells que formen part del cicle ON-Carrer, que se celebraran el proper 21 de juliol en tres escenaris diferents del poble com la plaça Major, els Jardins d'Areny-Plandolit i Prat de Call. Cal recordar que per tal d'assistir com a públic és necessari fer una reserva prèvia ja que les places per als concerts són limitades.

La formació 'Guitar Bellows' tancarà les nits de juliol el dimecres 28 als jardins de Cal Pal amb un repertori eclèctic que va del gupsy jazz al tango. El duet format per l'acordionista Pilar Planavila i Manu Suárez de la Vega a la guitarra elèctrica, versionaran Reinhardt, Paco de Lucía i Piazzolla, entre d'altres.

De cara al mes d'agost, les Nits obertes continuaran amb el rockabilly de 'Manu & The Vodka's' (4 d'agost) i la banda de blues 'Shuffle Express' (11 d'agost). I 'Fratelli La Strada', establerts a Itàlia amb la violinista i cantant andorrana, Ana Galba, tancaran el programa el 18 d'agost.

Les darreres edicions de les Nits obertes d'Ordino han estat una clara aposta pel talent local amb els músics del país com a protagonistes. La proposta té la clara voluntat d'atreure el públic al carrer amb el bon temps i dinamitzar així la restauració i els bars del poble. En aquest sentit, cal destacar que aquest cicle ha estat una de les poques activitats que es van mantenir l'estiu passat amb la pandèmia.