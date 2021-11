La pandèmia focalitza les temàtiques dels premiats al Pirene

Andorra la VellaEl 25è Premi Pirene de periodisme interpirinenc ha guardonat en aquesta edició treballs sobre la pandèmia, el paper de les dones emprenedores al Pirineu, l'Andorra pirineista, la divulgació de la fauna del país i la realitat del col·lectiu transsexual. Ha estat una edició en la qual s'han rebut disset treballs, nou dels quals de premsa escrita i la resta audiovisuals, en llengua catalana i castellana. Tal com ha posat en relleu la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha estat una edició en la qual s'ha vist molt l'impacte de la crisi sanitària, en la qual el col·lectiu professional "ha tingut moltes dificultats per desplaçar-se als llocs" i en què els periodistes s'han 'especialitzat' en el món de la medicina, combatent les notícies falses.

La categoria de reportatge de premsa escrita s'ha declarat desert però s'ha donat un accèssit a Adrià Esteban pel reportatge 'Mirar la mort als ulls' en què segons el jurat s'aborda un "tema tabú". El segon accèssit ha estat pel recull de reportatges sobre els efectes de la pandèmia, amb una especial menció al que es va dedicar a les dones maltractades, de la també professional del Diari d'Andorra, Lídia Raventós. Raventós ha destacat el paper de les persones que van haver de treballar durant el confinament i ha desitjat que no hagi d'haver-hi "altra pandèmia" per "recordar-los".

També s'han donat dues mencions, una per al reportatge d'Eva Clausó sobre una pionera a la muntanya, una formatgera que va arribar a Ossera als anys 80. La periodista ha posat en relleu que l'article "està dedicat" a totes aquelles dones "pioneres" que tiren endavant "en condicions força complicades". L'altra menció ha estat per a l'Andorra pirineista d'Alberto Martínez, desaparegut recentment.

En el marc dels premis s'atorga el guardó mediambiental, i en aquest sentit, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha destacat el paper dels mitjans "clau" per traslladar la informació a la ciutadania i incidir en la "conscienciació". El premi, en aquesta edició, ha quedat desert, però el jurat ha fet una menció a les càpsules difoses al Diari d'Andorra de Xavier Balmes i Jordi Tena sobre la fauna del país. Tena ha manifestat que "conèixer és estimar" i que per a ells és molt important que es doni a conèixer la fauna del país i es valori la seva riquesa.

Els premis en categoria audiovisual també han quedat deserts i s'han atorgat dos accèssits, un a Marta Paixà pel documental 13 de març del 2020, que reflecteix què hi ha darrere de les decisions preses durant la pandèmia i un altre per a Laura Cugat i Desirée Sala, també professionals d'RTVA com Paixà, sobre el col·lectiu transsexual. Paixà ha explicat que el treball volia transmetre la gestió feta des de l'esclat de la pandèmia i Cugat ha manifestat que l'objectiu del treball era "visibilitzar que encara hi ha moltes injustícies i molta feina per fer per visibilitzar" el col·lectiu LGTBIQ+.

Quant al fet que no hi hagi premis principals i tot siguin accèssits i mencions la membre del jurat Eva Arasa ha posat en relleu que malgrat tot hi ha "molt potencial i molt talent" i que es necessita "mitjans que creguin en aquests temes" i donin "recursos" els professionals per poder-los fer.