Parc central i referent cultural

Andorra la VellaEl Parc Central es comença a posicionar com una gran galeria i un referent de la cultura al país amb la inauguració del nou Centre d'Art d'Andorra la Vella i la seva cessió al Govern perquè esdevingui l'indret on acollir el calendari expositiu anual de l'executiu. Així s'ha fet palès aquest dimecres amb la signatura del conveni que n'atorga l'ús al Govern i la cessió de les claus, que ha estat duta a terme per la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el líder de l'executiu, Xavier Espot.

"El Parc Central esdevé una gran galeria d'art al pulmó d'Andorra, al rovell de l'ou", ha dit la mandatària, qui ha recordat les diferents etapes per les quals ha passat l'espai, des de ser la instal·lació de la casa pairal, passant pel centre de jovent de la capital, fins a l'actual recinte cultural on espera que "ben aviat" hi puguem veure grans exposicions. Marsol també ha destacat que l'indret ja compta amb un restaurant de caràcter artístic sota la gestió de l'artista Philippe Shangti. A més, ha avançat que la voluntat de la corporació és fer del parc una "gran galeria a l'aire lliure" amb la instal·lació d'escultures d'artistes del país, com les ja adjacents de Nerea Aixàs, Rafa Contreras o Ángel Calvente, i la incorporació, al llarg del pròxim mes, d'una obra de Judit Gaset, qui també inaugurarà el calendari expositiu del Govern.

Tal com ha asseverat la cònsol, la inversió per adequar l'espai ha estat superior als 700.000 euros i ha apuntat a la necessitat de potenciar la col·laboració entre administracions per poder dur a terme grans projectes ambiciosos per "entre tots millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i cohesionar el país". En la mateixa línia s'ha pronunciat Espot, qui ha manifestat que la cessió de la instal·lació al Govern és "una forma de procedir que ha de marcar la línia a continuar durant els pròxims anys".

Així doncs, ha assenyalat que, tot i ser un gran defensor de la col·laboració publicoprivada, també s'ha d'apostar per "la publico pública", ja que "si un comú i l'executiu treballen plegats i sumen esforços i recursos en un mateix projecte, aquest pot acabar essent molt més ambiciós i satisfer en major mesura les necessitats i anhels de la població". "A vegades potser cal anar un pas més enllà i tenir una visió més transversal per tirar endavant les iniciatives, independentment de les competències i els recursos estrictes necessaris, com és el cas d'aquesta nova sala d'exposicions", ha comentat.