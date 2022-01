'Els Pastorets' més musicals reben la visita de 750 persones

Sant Julià de LòriaTot i tenir l’aforament de l’auditori Claror al 50% per les mesures sanitàries, les quatre representacions d’'Els Pastorets' han tingut una assistència de 750 persones. En les dues funcions de l’any 2021 s’ha arribat al 90% de l’aforament permès, mentre que en les que han tingut lloc els dies 2 i 6 de gener el teatre ha estat ple. Això darrer significa que s’han ocupat unes 220 butaques de les 440 que té en total la sala.

La resposta del públic ha estat molt positiva i des de l’organització en fan una molt bona valoració. El fet que fos un format musical ha estat molt ben acollit pel públic. Des del comú de Sant Julià de Lòria es valora molt positivament el fet que per segon any consecutiu, en plena pandèmia, s’hagin pogut dur a terme totes les funcions previstes. Igualment, des de la corporació no s’han esmerçat esforços per testar tots els actors abans de les funcions i assajos per tal detectar possibles casos positius.