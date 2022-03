Prop de 1.000 persones assisteixen al Cicle de cinema de muntanya i viatges

OrdinoL'edició d'enguany del Cicle de cinema de muntanya i viatges, que va cloure aquest dimecres amb la projecció 'Alpinismo delictiva en el valle de Langtang', ha comptat amb l'assistència de prop de 1.000 persones. Concretament, entre el total de les sis sessions organitzades entre el comú d'Ordino i de la Massana, 937 persones s'han apropat fins a l'Auditori Nacional o al teatre de les Fontetes. La primera projecció, que es va dur a terme a Ordino el 9 de febrer sota el nom 'Gasherbrum II, més que un vuit mil' a càrrec de l'andorrà d'origen gallec, Gonzalo Fernández, va ser la quina va comptar amb una major assistència i 322 persones es van acostar fins a l'Auditori Nacional.

La cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, ha manifestat que l'edició d'enguany ha estat molt positiva perquè no hi ha hagut restriccions d'aforament. "No hem hagut de limitar l'aforament perquè just quan anàvem a començar es van treure les mesures i, per tant, la gent ja no tenia tant aquest neguit d'haver de reservar localitat", ha indicat Choy, qui ha apuntat, que les xifres d'assistència al cicle són similars a les de les edicions d'abans de la pandèmia o fins i tot superior.

A més, ha destacat el fet que el cicle ja es trobi tan consolidat a les dues parròquies. "Hi ha un públic molt fidel i sovint es veuen les mateixes persones a les diferents projeccions", ha expressat. De fet, ha assegurat que la voluntat de les corporacions és continuar endavant amb aquest cicle. A més, la cònsol menor ha volgut destacar la projecció 'Kayak no limits. Menorca a cegues'. "Aquest any hem ampliat el cicle més enllà de les muntanyes" amb l'experiència viscuda per Isaac Padrós, un jove gironí amb discapacitat visual i física que va emprendre la circumnavegació de l'illa de Menorca en un caiac.