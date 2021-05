El PS reivindica la figura de Sergi Mas

Andorra la VellaEl conseller general Carles Sánchez va entrar divendres una pregunta oral a Sindicatura sobre el Concurs d’arts plàstiques per a joves 'Sergi Mas'. Sánchez ha sol·licitat al Govern saber per què s’ha decidit prescindir del nom de l’artista, vista la "importància cabdal" de Sergi Mas i la seva obra a Andorra, i el motiu pel qual no s’ha restituït, segons informa el Partit Socialdemòcrata (PS) aquest diumenge en un comunicat. “Sergi Mas és un dels principals referents des de fa temps en el desenvolupament de les arts al Principat", ha destacat Sánchez.

Així mateix, el conseller general Jordi Font també va entrar divendres una demanda d’informació al Govern sobre el transport sanitari, concretament en relació al Pla director aprovat recentment en aquest sector. Font ha sol·licitat aquesta informació després d’una reunió que va tenir juntament amb la consellera Susanna Vela fa unes setmanes amb representants del col·lectiu, els quals els van manifestar la seva situació i les seves inquietuds.