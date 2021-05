Revivint vivències del segle passat

Andorra la Vella'Retrats d'ara i d'abans' és el títol de l'exposició fotogràfica que entre aquest divendres i el dia 28 de maig es pot veure al vestíbul del Centre cultural la Llacuna. Es tracta d'un recull fotogràfic en el qual membres del grup de folklore Casa de Portugal s'endinsen als museus del país per recrear vivències pròpies d'inicis del segle XX. A la inaguració, que ha comptat també amb una projecció d'un documental d'entrevistes i de com es va fer el reportatge gràfic, hi han assistit la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. L'acte s'emmarca en la celebració de la Setmana de la diversitat cultural, que al llarg d'aquesta dies ha comptat amb diverses propostes de diferents entitats i que es clou aquest dissabte amb la inauguració de l'exposició fotogràfica 'Tornarem!' al Parc Central, a les quatre de la tarda, i una mostra de música i danses tradicionals a la plaça del Poble a les cinc de la tarda.