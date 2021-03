Talent nacional i artistes de referència a Espanya i França a l'Auditori Nacional

Andorra la VellaLa Temporada 2021 de l'Auditori Nacional vol posar especial èmfasi en els grups de casa, en agraïment al suport que van donar els artistes a la ciutadania durant el període més dur de la pandèmia i el confinament, però també es comptarà amb una formació de referència a França, com és el grup Trois Cafés Gourmands, i Miki Núñez, com a reconegut cantant de prestigi a Espanya. Així ho ha anunciat aquest dijous la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, durant la presentació d'un calendari que, aquest any, celebrarà els 30 anys d'activitat a l'Auditori Nacional.

Així, sota el lema '30 anys d'Auditori', Cultura ha dissenyat un programa de vuit concerts "que formen part d'una temporada plural", conscients que l'equipament cultural "gaudirà de referents de l'oferta musical del país". Per celebrar l'efemèride, aquesta edició compta amb el suport de les ambaixades francesa i espanyola i, com ja és habitual, del Centre comercial illa Carlemany, entre altres. A més, Riva ha manifestat que s'ha fet un gran "esforç pressupostari" per aquest any, ja que el ministeri destinarà 125.000 euros al projecte.

La primera cita està prevista pel proper 19 de març a les 21.30 hores, on el públic podrà gaudir d'un concert de Guillem Tudó acompanyat per la Big Band Jazz del Maresme. El concert recollirà les obres dels cantants més importants del 'swing' i del jazz i agruparà disset artistes a sobre de l'escenari. "Si tot continua bé, tornarem a veure, per fi, l'escenari de l'auditori ple", ha manifestat la ministra. La següent cita està prevista per l'1 d'abril, també a les 21.30 hores, i anirà de la mà del cantant català Miki Núñez. L'artista va ser número u en vendes a l'estat espanyol amb el seu darrer treball i es troba en l'actualitat musical després de la publicació del videoclip de la cançó 'No m'ho esperava'.

Posteriorment, el 10 d'abril a les 12 i les 17 hores, l'auditori acollirà una proposta familiar representada pel grup 'El Pot Petit'. Es tracta d'una "funció participativa per gaudir amb la família" que consisteix en un teatre de titelles adreçat a infants d'entre 2 i 8 anys. El 24 d'abril, a les 21.30 hores, serà el torn de Sara Núñez, una artista que actuarà per primera vegada a Ordino per presentar totes les propostes treballades durant el període de confinament i "descobrirem la seva nova estètica musical". Gairebé un mes després, el 22 de maig també a les 21.30 hores, la formació nord-americana The Scarlett Brotherhood interpretarà cançons tradicionals del seu repertori.

La següent cita tindrà lloc el 24 de setembre amb "un concert molt especial" de Jordi Barceló, acompanyat per músics del país. L'artista interpretarà cançons al tomb del seu darrer treball "amb vivències que amb el temps han esdevingut romàntiques" i que, a més, incorporen sons llatins. El dia 16 d'octubre actuarà la formació francesa Trois Cafés Gourmands, que també arriben per primera vegada al Principat. Finalment, la temporada es tancarà el 28 d'octubre amb l'actuació d'Hysteriofunk, que presentarà dos treballs diferents amb un mateix eix vertebrador.

Precisament, durant la presentació del calendari han estat presents alguns dels artistes que formaran part del cartell d'aquest any, com Miki Núñez, Jordi Barceló o Guillem Tudó. Tots ells han coincidit en destacar que "la cultura és segura" assegurant que programes com aquest ho demostren, i han manifestat sentir molta il·lusió per pujar al damunt de l'escenari, tenint en compte el 30è aniversari de l'equipament.

Al seu torn, la directora del departament d'Acció Cultural, Montse Planelles, ha informat que la venda d'entrades es farà, íntegrament, per internet. Els passis s'aniran posant a la venda de manera progressiva en funció de com evolucioni la pandèmia, ja que pot fer variar els límits màxims d'aforament que actualment se situen en el 40%. Pel que fa a les tarifes, s'han establert uns preus accessibles a tothom que oscil·len entre els 5 i els 15 euros, depenent del tipus d'espectacle. A més, els posseïdors del Carnet Jove gaudiran d'un descompte en el 15% i també entraran en el sorteig d'una entrada doble per a algun dels concerts. Les entrades pel concert del Guillem Tudó, el primer de la temporada, estaran disponibles des d'aquest divendres.

Proposta gastronòmica

D'altra banda, la cònsol menor d'Ordino, Eva Choy, ha anunciat que, amb la voluntat d'ampliar l'oferta cultural amb una de gastronòmica, des del comú s'ha estat treballant amb els restauradors de la parròquia per oferir un servei de menjar ràpid als assistents abans de l'entrada a l'auditori. Així, els establiments que s'han adherit a la proposta i que són la majoria, oferiran un plat i una beguda a tothom qui ho desitgi. "És important perquè és una manera de complementar l'oferta de l'auditori i dinamitzar el sector de la restauració", ha indicat Choy.

Aquesta col·laboració es promocionarà al llarg dels pròxims dies a través de les xarxes socials i del web ordino.ad, on apareixeran els locals que s'hi han adherit, el tipus de gastronomia que ofereixen, i els plats concrets que es donarà al públic els dies de concert.