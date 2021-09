El torneig de justes de la Vila Medieval recapta prop de 800 euros per a Càritas

Sant Julià de LòriaFa 10 anys, el 24 de setembre de 2011, era notícia:

La parròquia laurediana continua immersa en l'època medieval, i aquest dissabte a la tarda s'hi ha celebrat el tradicional torneig de justes. Prop d'unes 600 persones han assistit a l'espectacle de cavallers, i amb el preu de les entrades s'han recaptat al voltant de 800 euros que es destinaran a Càritas Parroquial.

Uns 380 nens acompanyats de prop de 220 adults han gaudit aquest dissabte a la tarda del torneig de justes, on quatre cavallers han competit i lluitat pel poble de Sant Julià de Lòria. El cavaller del mal i el romàntic han intentat superar els germans de la parròquia de Sant Julià, mentre el rei malvat amenaçava amb expulsar de les seves terres a tots els espectadors del torneig si el seu cavaller vencia.

Els quatre valents s'han enfrontat a proves com recollir el màxim d'anelles amb les seves llances mentre cavalcaven, o fer caure el contrincant per guanyar la batalla. Així, els nens de la parròquia han pogut gaudir de l'espectacle, molts d'ells vestits d'acord amb l'època.

En aquesta edició s'ha reduït el nombre d'espectadors que hi podien assistir, respecte de l'any passat, i per regular millor l'aforament s'ha fet pagar un preu simbòlic per les entrades, de dos euros per als adults i un euro per als nens. La recaptació, que ha estat al voltant dels 800 euros, es donarà a Càritas Parroquial.

Tot i que la pluja ha deslluït part de la fira d'aquest dissabte a la tarda, les parades continuen muntades i seguiran obertes durant diumenge, quan també tindran lloc diversos cercaviles, exhibicions de falconeria, alguna exhibició de lluita i actuacions teatrals. La Vila Medieval es clausurarà a les deu del vespre amb un cercavila, espectacle pirotècnic i malabars de foc.