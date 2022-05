Un total de 21 curtmetratges i tres llargmetratges participen al concurs del Festival Ull Nu

Andorra la VellaUn total de 21 obres opten als premis del Festival Ull Nu en la categoria de curtmetratges, mentre que la categoria de llargs i migmetratges òpera prima compten amb tres finalistes. Entre els curts, el director del festival, Hector Mas, ha destacat la presència de tres obres andorranes, cosa que "ens enorgulleix molt perquè són peces de qualitat que demostren una mica l'estat de salut de la indústria audiovisual d'Andorra", ha manifestat en la presentació de la mostra aquest dilluns.

Els tres llargmetratges i migmetratges finalistes són 'Libertad', de Clara Roquet, 'Chavalas', de Carol Rodríguez, i 'I always cry for you like pink honey rain', de Gerard Vidal, Joan Esteve i Carlos Robisco. Entre els 21 curtmetratges destaquen tres andorrans: el videoclip 'Dones d'aigua', d'Hèctor Romance, 'Crisalides', de Marc Camardons, i 'Under the ice', d'Àlvaro Rodríguez Areny.

Mas ha explicat que el concurs ha rebut un total de 276 originals que complien amb les bases del concurs, 242 a la categoria de curtmetratge i 34 a la de llargmetratges i migmetratges òpera prima. Els jurats, el professional (format per la dissenyadora de vestuari Desirée Guirao, el director del Festival Imaage In Cabestany Florent Pallares i el guinista Oriol Capel) i el jove (format per Claudia Montes, realitzadora; Iker Sánchez, estudiant de cinema; i Crisntina Moraguez, fotògrafa) seran els encarregats de repartir els premis.

Més enllà del concurs i la projecció dels diferents projectes audiovisuals a concurs, a la qual cosa el conseller d'Esport i Joventut del Comú d'Andorra la Vella, Alain Cabanes, convida "tothom a què hi pugui anar perquè realment val la pena i és un producte molt diferent de que estem acostumats", el Festival Ull Nu ha programat al llarg dels quatre dies de festival -del 25 al 29 de maig- diferents activitats per acostar les arts audiovisuals al públic, tant professional com en general. Així, i com a novetat d'aquesta edició, des d'aquest passat cap de setmana es troba pels carrers d'Andorra la Vella una proposta de realitat augmentada titulada Faune, obra de AdrienM&ClaireB x Brest Brest Brest. Es tracta de 10 pòsters en els que seguint les instruccions -que es troben en dos tòtems instal·lats a les places Guillemó i Rebés- diferent fauna pren vida.

A part, a la llibreria La Trenca els dies 27 i 28 de maig s'hi podrà veure la instal·lació 'Abyss', d'Eloi Costilludo; a la plaça Príncep Benlloch hi haurà una instal·lació interactiva obra de Framemov de làser controlat per iPad; a la plaça Rebés hi haurà una instal·lació sonora i visual de CODA que convidarà a reflexionar sobre el canvi climàtic; i a la Rambla Molines s'hi trobarà un 'Bosc de llum', amb formes lumíniques creades pels espectadors i obra de Lluís Campmajó.

Durant el festival també hi haurà actuacions en directe. El divendres 27 a Casa de la Vall serà el torn d'Alba G. Corral i Björn Rùnars, i dissabte 28 al Centre de Cogressos d'Andorra la Vella del podcast Ciberlocutorio, de Ràdio Primavera Sound, a càrrec d'Anna Pacheco i Andrea Gumes. També hi haurà concerts d'Habla de mi en presente, Meneo i Anna Andreu.

Per a un públic més professional, encara que també obert al públic en general, s'ha convidat a Claudia Mera i Maria Castellví, responsables del Festival Reteena, per fer un taller sobre cultura i joves. Igualment, se celebrarà una taula rodona sobre els audiovisuals en les arts escèniques i com s'interrelacionen, amb Miquel A. Raió, Alba G. Corral, Raimon Molins i Clara Laguillo. El documentalista nord-americà Colby Smith, que està treballant en un documental sobre el Comapedrosa, també oferirà una xerrada.

Per als més petits també hi haurà projeccions i tallers, entre els quals destaquen els realitzats en col·laboració amb el Museu Carmen Thyssen d'Andorra: un dedicat al videomapping, a càrrec de Daniel Arellano, en el qual els infants treballaran sobre l'obra Tres amigues de Ramón Pichot, i un Plein air de Cinema.

També es farà una sessió escolar, amb la projecció del documental 'Street Heroines', de la directora nord-americana Alexandra Henry, amb qui es comptarà en el col·loqui posterior, al costat de l'artista local Judit Rodrigo.