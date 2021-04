Sant Julià de Lòria“Un trencaclosques al voltant de la veritat i la mentida”, aquest és el resultat del taller que tretze persones van dur a terme el mes de febrer als jardins de Juberri i que ara es pot veure al museu del Tabac, com a complement a la mostra de Joan Fontcuberta. De fet, va ser el fotògraf el que va impulsar aquest grup de participants a fer les diferents obres que des d’aquest dimarts i fins al dia 28 de maig es poden veure al museu lauredià, sota el títol de 'L'escola dels jardins de Juberri'.

Tal com explica la comissària i coordinadora del projecte, Meritxell Blanco, va ser un cap de semana intensiu en què l’artista va introduir els participants en la seva obra i els conceptes en els quals treballa com “la postveritat, la postfotografia o la dissolució del concepte d'autoria de l'obra”. “El punt fort” del projecete va ser anar als jardins de Juberri on Fontcuberta va fer una crida a reflexionar sobre conceptes com veritat i mentida i a treballar ‘au plein air’ “com els artistes del segle XIX”. Els resultat han estat tretze projectes d’obra o esbossos que “estan travessats pel concepte d’hiperralitat”, ha destacat Blanco.

Alguns dels participants en aquest projecte, presents aquest dimarts a la tarda en la inauguració, han explicat la seva obra. Així, Samantha Bosque ha destacat que “fa molts anys” que segueix Fontcuberta i diu que l’experiència ha estat “molt enriquidora” ja que els va fer “pensar molt en la pròpia obra”. Ella ha plasmat una reflexió sobre qui observa i qui és observat, ja que en un principi ella era l’observadora però finalment va acabar sent observada. A partir d’ara, diu, de ben segur que el projecte evolucionarà.

Al seu torn, la periodista Esther Jover ha destacat que quan va veure que era una proposta “oberta a tothom m’hi vaig llençar de cap” i el resultat ha estat una entrevista a madame Grigon, la impulsora del jardí, que es reflecteix en una peça audiovisual de cinc minuts que creu que serveix “per contextualitzar i veure què ha sortit de la ment de cada artista”. Ella valora l’experiència com a molt positiva tant per haver-se pogut “nodrir” de les idees de la gent que prenia part al taller com de la vivència amb un artista com Joan Fontcuberta.

La jove artista Laura Gàlvez és veïna de Juberri i per a ella era interessant veure “les reaccions i el sentiment de desorientació” de la resta de participants, una idea que va connectar amb la de l’alzheimer: “On comença la realitat, on la memòria i on acaba tot allò que està fet durant la vida, ja que arriba un punt que es desfà el jardí i és com una reflexió de construcció o desconstrucció mental”. Per a ella, aquesta experiència ha estat el germen d’un projecte que ara creixerà.

I un altre artista, Julien Rochedreux, diu que el que ha plasmat és una “mena de comentari sobre el procés del taller” i afegeix que considera que és “un contrapunt” a l’obra de Fontcuberta que es pot veure a Sant Julià i també a la resta de propostes dels seus companys de taller. En el seu cas, la seva proposta també creixerà en forma de ‘fanzine’.

A la mostra es poden veure obres de Montserrat Altimiras; Eve Ariza; Ari B. Miró; Joana Baygual; Samantha Bosque; Laura Gàlvez; Helena Guàrdia; Esther Jover; Miquel Mercè; Emma Regada; Julien Rochedreux; Àlex Tena i Quim Torredà.