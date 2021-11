Un viatge al passat amb les moles farineres d'Ordino

OrdinoEl comú d'Ordino vol reivindicar el passat de la parròquia i per aquest motiu han creat per aquest cap de setmana tres visites obertes al públic per fer un itinerari per les diferents moles farineres de la parròquia. "L'objectiu és fer un viatge al passat a l'Andorra rural i conèixer el funcionament de les moles", ja que són elements que han estat molt importants dins el sistema econòmic i agrari del país, ha explicat la guia de la ruta, Inka Bellés. Aquesta acció s'emmarca dins el gran projecte Riberamunt, que pretén donar a conèixer tot el que hi ha des d'Ordino fins al Serrat, tal com ha indicat el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta, en la presentació del recorregut a la Cortinada, on hi ha les dues moles visitables, la del Mas de Cal Soler i la de Cal Pal.

Les visites seran aquest dissabte 13 de novembre a les 9.30 i a les 16 hores i el diumenge a les 9.30 hores. "És un itinerari que va des de l'església de Sant Martí fins a l'església de Santa Bàrbara" a Ordino, ha comentat la guia, afegint que durant el trajecte hi haurà nou ubicacions de moles existents, desaparegudes o destruïdes. "Veurem com la gent del passat se les enginyaven per aconseguir aprofitar tots els recursos de la natura", a banda de veure els funcionaments de les moles, tot el procés des de la terra fins al pa o l'ofici de moliner, entre d'altres, ha avançat Bellés. Durant l'itinerari, es podran veure, a banda de les moles del Mas de Cal Soler i de Cal Pal, la d'Ansalonga i la de Cal Nicolau, que era una mola industrial.

En el passat, i en èpoques de bonança, al llarg de la parròquia hi va arribar haver entre 20 i 30 moles amb unes seixanta famílies en total. De fet, Serracanta ha puntualitzat, que a diferència d'altres parròquies, a Ordino no hi havia moles comunals, sinó que eren veïnals, i eren "un lloc de trobada pels veïns del poble".

D'altra banda, Serracanta ha comunicat que les visites guiades per aquest cap de setmana han estat un èxit perquè s'han exhaurit totes les places. A més, "hi ha gent que ens està demanant assistir-hi", ha declarat el conseller, qui ha anunciat que probablement es tornaran a oferir les visites al cap de quinze dies. Amb la bona resposta, també "ens estem plantejant de poder-ho fer en una altra època", ja sigui a la primavera o a l'estiu, perquè "no volem que quedi només amb un cap de setmana", ha exposat. Finalment, cal destacar que en el recorregut, també es podrà observar una exposició de fotografies de la vida agrícola de la parròquia durant la primera meitat del segle XX procedents de l'Arxiu Nacional.

Ordino presenta un recorregut per les moles farineres de la parròquia