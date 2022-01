El 60% de la plantilla d'Epizen ja està contractada

Andorra la VellaEl futur centre comercial Epizen ha seleccionat ja el 60% de l’equip que serà necessari per al funcionament de les noves zones comercials gestionades pel Grup Pyrénées que s’inauguraran en la primera fase. Les persones que ja s’han incorporat a d’altres negocis del Grup, actualment es troben en període formació de cara a l’obertura, prevista al mes de març vinent. El nou equip d’Epizen l’integren professionals que treballaven en l’anterior centre comercial, treballadors i treballadores que ja ho eren del Grup Pyrénées, però també persones que s’han interessat per aquest nou projecte empresarial. A dos mesos i escaig per l’obertura, des del departament de recursos humans es continua amb el procés de selecció per assegurar que no quedin llocs vacants, en el marc de la complexitat generalitzada de trobar determinats perfils professionals. En aquest sentit, a través de l’empresa Adecco, s’ha iniciat a Espanya la cerca d’un centenar de perfils, especialment venedors i venedores, personal de caixa, carnisseria, xarcuteria, peixateria, restauració, personal de manteniment o personal de restauració, entre altres.

Flexibilització d’horaris per afavorir la conciliació familiar

Epizen vol que les persones que treballaran en aquesta superfície dedicada al comerç, l’oci i l’entreteniment o tinguin interès en treballar-hi puguin establir el tipus de col·laboració que millor els encaixi d’acord amb el seu perfil professional i la disponibilitat horària. L’objectiu passa per afavorir la conciliació familiar o altres necessitats dels col·laboradors i col·laboradores tot flexibilitzant els horaris de dedicació. S’ofereixen tant jornades complertes dins l’horari d’obertura comercial amb torn seguit, com parcials en horaris de 6 a 10h del matí, de tardes o cap de setmana. En aquest sentit, la responsable de Talent del Grup, Natàlia Mere, explica que “volem oferir horaris que es puguin adaptar a les necessitats de les persones amb familiars al seu càrrec, que estiguin cursant estudis o vulguin combinar aquesta feina amb una altra dedicació”. Mere afegeix que “cada persona disposarà del seu propi itinerari professional dins d’Epizen, ja sigui a temps complet o a temps parcial”. En aquest sentit, cal recordar que les persones que s’integren a l’equip d’Epizen gaudeixen de formació continuada, una estabilitat laboral i una carrera professional en el sí de l’empresa.

La selecció dins el país segueix activa per a les persones que puguin estar interessades a la borsa web del Grup (https://portal.pyrenees.ad/itgeis/jobsite) i també adreçant el CV a seleccio@pyrenees.ad.

Ampliació de la plantilla

Epizen té previst obrir les seves portes amb un equip d’aproximadament 300 persones, que són les que s’incorporaran amb l’obertura de la primera fase del nou centre comercial al març. En la segona fase es preveu la contractació de més persones per tal de poder cobrir tots els llocs de treball que es generaran en el conjunt del complex comercial, d’oci i d’entreteniment.