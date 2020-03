Acomiadats pel coronavirus creen un grup de suport

Els experts en finances auguren una recuperació econòmica més difícil que la viscuda durant la crisi del 2008. Lamentablement, la Covid-19 no només es cobrarà la vida de milers de persones arreu del món, sinó també s’emportarà per davant la feina i el negoci de molts treballadors. Malgrat que el Govern ja ha advertit als empresaris que consideraran nul un acomiadament que estigui directament relacionat amb el coronavirus, més de 200 persones ja s’han inscrit al registre d’acomiadaments que va crear l’executiu. És el cas de la Liliana Gomes, treballadora d’una empresa de neteja de Sant Julià de Lòria que va ser acomiadada el dilluns 16 de març. “Jo estava en període de prova, així que la companyia simplement em va dir que no vingués més perquè amb la crisi del coronavirus no hi hauria més feina. A l’oficina d’Inspecció de Treball em van dir que l’acomiadament era legal, malgrat que estigués vinculat a la Covid-19”, detalla la Liliana a l' ARA Andorra.

El seu és un dels testimonis que el Govern haurà d’estudiar per verificar si la finalització del contracte va ajustar-se a la llei. Mentrestant, la Liliana i una vintena de persones més s’han unit en un grup de Whatsapp per compartir les seves experiències i neguits, i si cal, erigir-se com una associació per “tenir més pes entre tots”, assegura. Fins ara, els que han trucat al registre d’acomiadaments són redirigits als serveis socials i, segons explica el grup, “ens diuen que quan s’aixequi el confinament, ens apunten al Servei d’Ocupació”. I malgrat estan agraïts, per la bona predisposició de l’executiu, demanen “solucions reals”, com la renda de subsistència de 1.200 euros que proposava la Unió Sindical d’Andorra ( USdA).

D’altres casos del grup d’acomiadats, principalment extreballadors d’hotels i restaurants, tenen por a fer públics els seus casos i que les empreses no els readmetin si la situació canvia en uns mesos. “Una noia que van fer fora d’un restaurant va sortir a la tele explicant el seu cas i ara assegura que l’empresa està estudiant demandar-la”, ens afirmen des de l’altra banda del telèfon. També ens puntualitzen que l'oficina d'Inspecció de Treball els han avançat que "totes les empreses que hagin fet aquest tipus d'acomiadaments no podran acollir-se a cap ajuda de la llei òmnibus".

Amb la seva insistència, la Liliana va aconseguir que el cap del Govern, Xavier Espot, es posés en contacte amb ella i l’administració la truqués personalment per detallar-li les ajudes que pot demanar i tots els papers que ha de presentar per poder-les obtenir, “tot i que ara mateix amb la situació actual i amb una nena petita a càrrec, és difícil que pugui sortir a buscar els documents que em demanen”. En aquest sentit, l’executiu s’ha compromès a revisar les condicions per accedir a la prestació d’atur i flexibilitzar els criteris, a més de facilitar totes les ajudes disponibles que té el servei d’ Afers Socials. Fins aleshores, la Liliana i les 200 persones més que ja han patit un acomiadament per força major seguiran esperant que la llei òmnibus entri en vigor i posi una mica de llum a la seva precària situació.