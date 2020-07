Andbank amplia el programa de beques i acull 23 nous estudiants

Andbank ha donat aquest dilluns la benvinguda a catorze estudiants per participar en el programa de pràctiques d'estiu emmarcat dins l'Andbank Trainee Program. Aquests estudiants s'incorporen als serveis operatius per reforçar els equips de l'entitat durant el període estival i donar suport en les tasques administratives als departaments que gestionen normatives i regulació.



Tot i la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i els dubtes durant el confinament, l'entitat ha acollit en total a 23 estudiants. Els catorze joves que han començat aquest matí s'uneixen als nou que ja van iniciar la seva immersió fa tres setmanes.



Andbank va iniciar aquest programa amb l'objectiu que els joves candidats obtinguin una experiència pràctica, completin la seva formació i aconsegueixin un currículum més sòlid en el moment d'incorporar-se al mercat laboral, a més d'ajudar-los en l'orientació, l'aprenentatge i el coneixement del món laboral per a la seva futura carrera professional. Durant les anteriors edicions han participat més de 130 estudiants.