La CEA demana al Govern un debat per definir el futur de les empreses després de la pandèmia

La Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) demana al Govern que impulsi un debat estratègic que permeti "garantir la competitivitat de les empreses després de la pandèmia" i es posa a la seva disposició per tal d’iniciar-lo el més aviat possible, tenint en compte, diuen, "la urgència de la situació". Així s’ha expressat el comitè executiu de la patronal en el document de posició aprovat aquest dimarts.

Tal com assenyalen des de la patronal cal "un debat i un acord de país al tomb de tres qüestions fonamentals": repartiment dels costos de la crisi, adaptació a la nova situació i garantir la competitivitat de l'economia en l'escenari post Covid-19.

Pel que fa al primer eix, exposen que des del Govern s’ha parlat en tot moment de coresponsabilitat, però afegeixen que "és evident que la càrrega financera de la situació ha estat suportada pel teixit productiu –que ha fet front al pagament íntegre dels salaris durant gairebé dos mesos en un escenari de davallada dràstica de la facturació– i pel sector públic, l’endeutament del qual és sempre un impost ajornat". Per tant, assenyalen que esdevé "essencial determinar com es produeix el repartiment d’aquest cost per a què no es tradueixi en una pèrdua de competitivitat fiscal ni en una reducció dràstica de la inversió pública que contribuiria a agreujar, encara més, la crisi econòmica".

Quant al segon eix, creuen que cal definir unes estratègies per ajudar els sectors econòmics tradicionals a adaptar-se a aquesta nova situació i a mantenir la seva capacitat de generació de riquesa, i aprofitar "la bona gestió de la crisi sanitària i la imatge de país per bastir un pla per rellançar l’economia al tomb de la qualitat, el valor afegit i la sostenibilitat".

I pel que fa a la tercera qüestió, des de la CEA manifesten que "és el moment d’abordar la diversificació de l’economia, sense la qual serà pràcticament impossible trobar aquest espai de competitivitat que necessitem en l’escenari post Covid-19". Així, aposten per la modernització dels sectors ja existents, abordant assignatures pendents com el comerç en línia, la digitalització de les empreses o la e-administració, explorant nous sectors i potenciant els clústers de noves activitats que, de forma incipient, s’han començat a crear al llarg dels darrers anys: la salut i el benestar, l’educació i els esports.