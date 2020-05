La CEA vol una Cimera Iberoamericana presencial

La compareixença d'aquest dimecres de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, davant la comissió legislativa de Política Exterior ha posat públicament sobre la taula les dues opcions que es contemplen per a la celebració de la Cimera Iberoamericana: mantenir les dates previstes al mes de novembre i fer-la de forma telemàtica, o bé, posposar el format presencial fins la primavera vinent.

En un comunicat, la Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) aposta per la segona opció, encara que això impliqui haver-la d’ajornar fins el 2021. Recorden que la decisió final la prendran conjuntament el Govern d’Andorra, la Secretaria de la Cimera Iberoamericana (SEGIB) i el Consell d’Empresaris Iberoamericans (CEIB), format per 23 patronals de 22 països, i que actualment presideix la Confederació Empresarial Andorrana. Així, recalquen que són part implicada en la presa de decisió del format amb què se celebri la reunió de caps d'Estat i de govern.

Les trobades, que gestiona la CEA com a president de torn, permet reunir importants líders empresarials, líders d'opinió i altres integrants del sector privat per discutir les perspectives regionals sobre prosperitat, inclusió i sostenibilitat; per això consideren que "és molt important que puguin conèixer el país i les seves possibilitats de prop, a més de visibilitzar els interessos de país davant la cooperació iberoamericana, així com establir aliances estratègiques per aconseguir un creixement econòmic i social".