Crèdit Andorrà organitza una conferència en línia sobre els usos de la tecnologia 'blockchain'

Crèdit Andorrà ha organitzat la conferència web 'Blockchain, una nova visió d'Internet per generar valor', emmarcada en el cicle Crèdit Andorrà Global Forum. La sessió en línia anirà a càrrec de Montse Guardia, directora general d'Alastria Blockchain Ecosystem, una associació sense ànim de lucre que fomenta l'economia digital a través del desenvolupament de tecnologies de registre descentralitzades, conegudes com a ' blockchain'.

La conferència web té com a objectiu descobrir el potencial de la tecnologia 'blockchain' per ser utilitzada de forma transversal en múltiples activitats econòmiques com a eina d'innovació, en un context socioeconòmic tan complex com l'actual. La ponent explicarà casos en què ja s'utilitza aquesta tecnologia, analitzarà les possibilitats que ofereix per generar valor en diferents sectors i abordarà els reptes futurs.

La conferència forma part del programa d'activitats que promou la Càtedra Crèdit Andorrà a l'IESE. Tindrà lloc el 29 de setembre, a les 19 hores, i es durà a terme de forma virtual. Per poder accedir a la sessió en línia s'ha de fer un registre previ a través l'enllaç https://bit.ly/35Upp7L, o de les xarxes socials de Crèdit Andorrà (Facebook, Twitter o Linkedin).

Crèdit Andorrà Global Forum

Crèdit Andorrà Global Forum és un cicle de conferències anual que va néixer amb la voluntat de posar a disposició de la ciutadania ponents de referència, per tal de fer una anàlisi de la realitat actual, però en clau de futur.

La finalitat és propiciar un espai de coneixement, de generació d'idees, de debat, d'opinió al voltant de temes d'actualitat econòmica, social, educativa, tecnològica, cultural, sanitària, turística i, en definitiva, de tots aquells sectors que han de marcar el progrés del país a mitjà i llarg termini.