Crèdit Andorrà defensa l'operació amb Assegur

Davant els dubtes plantejats pel grup parlamentari socialdemòcrata quant al fet que Crèdit Andorrà entri a formar part de l'accionariat del grup Assegur, des de l'entitat han emès un comunicat per aclarir certs aspectes de l'operació. Així, manifesten que Crèdit Andorrà actua "en tot moment, com és preceptiu, complint amb la legislació vigent". I, en aquest sentit, afegeixen que l'operació ha estat "degudament comunicada i autoritzada per les autoritats pertinents".

Des de l'entitat detallen que disposen del 44,65% d'Actiu Assegurances, companyia que ha formalitzat l'acord per adquirir el 50% d'Assegur Diversos. D'aquesta manera, el banc participa indirectament amb un 22,32% d'Assegur Diversos, "percentatge que es troba dins del 25% de límit que fixa la legislació pel que fa a la participació en una companyia d'assegurances de no-vida".

D'altra banda, afegeixen, han adquirit el 50% d'Assegur Vida i remarquen que quant a aquesta branca d'assegurances de vida, "la legislació no marca cap límit de participació als bancs".

A través del comunicat emès, des del banc asseguren que aquesta operació s'emmarca dins de l'estratègia "de buscar aliances que incrementin el valor afegit que s'ofereix als clients d'ambdues companyies, i que garanteixin el creixement futur del negoci".