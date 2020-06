Crèdit Andorrà entra en l’accionariat del grup Assegur

El grup Crèdit Andorrà ha arribat a un acord per entrar a formar part de l’accionariat del grup Assegur. L’acord entre les dues companyies referents al mercat assegurador del país permetrà al grup Crèdit Andorrà reforçar i incrementar el lideratge en el sector de les assegurances de vida i no vida a Andorra, explorar nous avantatges competitius i impulsar el negoci mutu, tal com informen des de l'entitat.

D’una banda, Actiu Assegurances, entitat participada pel grup Crèdit Andorrà, adquireix el 50% d’ Assegur Diversos, negoci especialitzat en productes de no vida. D’altra banda, el banc entra a formar part d’ Assegur Vida amb la compra del 50% de les accions.

Assegur és un grup referent del mercat assegurador andorrà que, amb una xarxa comercial pròpia i molt dinàmica, creix en les assegurances de diversos, vida risc i automòbil, àmbit de producte on disposa, a més, d’un posicionament i lideratge destacat, amb un 18% de quota de mercat.

L’ operació s’emmarca, informen des de l'entitat, en l’estratègia "de buscar aliances que garanteixin el creixement futur de manera recurrent, incrementin la capacitat de desenvolupament del negoci assegurador i sumin valor afegit per als clients d’ambdues companyies".

"La nostra aposta pel sector assegurador és estratègica i complementària al negoci bancari. Aquesta operació reforça el nostre objectiu com a grup d’afrontar els reptes de futur amb garanties, ja que consolida encara més la nostra posició en el mercat assegurador i ens permetrà desenvolupar noves oportunitats de creixement futur i de generació de valor afegit per als nostres clients i accionistes", ha explicat el conseller executiu i director general del grup Crèdit Andorrà, Xavier Cornella.